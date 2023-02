«Une image catastrophique pour le football» : Alain Giresse regrette le comportement de Luis Campos avec le PSG

C'est une image qui traduit le malaise actuel au Paris Saint-Germain. Présent dans les tribunes lors du match PSG-Lille à l'occasion de la 24e journée de Ligue 1, le conseiller sportif du club parisien est descendu au bord du terrain en cours de match pour s'afficher aux côtés de l'entraîneur Christophe Galtier. Virulent et volant la vedette au coach, le comportement de Luis Campos a fait réagir dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures).

Après avoir hurlé sur l'arbitre assistant à la suite du but victorieux de Lionel Messi dans les arrêts de jeu, l'attitude du coordinateur du club parisien interroge et agace. "On est tous des compétiteurs et ce n'est pas parce qu'on est compétiteur qu'on doit se comporter comme ça", estime Alain Roche, ancien directeur sportif du PSG. "Ce comportement je le trouve inapproprié. Ce n'est pas la bonne image qu'on peut donner de ce club", a-t-il ensuite ajouté dans Europe 1 Sport. Un avis partagé par d'autres consultants de l'émission : "Cela donne une image catastrophique pour le football", s'attriste Alain Giresse.

Pas de sanction

Malgré ce comportement inapproprié, Luis Campos ne sera pas sanctionné. Le rapport de fin de match rendu par le corps arbitral n'a pas fait mention de ce fait. Ni Willy Delajod, l'arbitre de la rencontre, ni le délégué du match n'a décidé de signaler le conseiller sportif du PSG. Le Portugais ne sera donc pas convoqué par la commission de discipline de la LFP et ne devrait donc pas écoper de suspension pour les matches à venir.

Avec son accréditation, Luis Campos avait le droit d'accéder au terrain, mais pas de s'asseoir sur le banc de touche. Pour rappel, 19 personnes peuvent figurer sur le banc (9 remplaçants et 10 personnes de l'encadrement) pour une rencontre de Ligue 1. Luis Campos n'étant pas inscrit sur la liste du Paris Saint-Germain, il aurait été en revanche inquiété s'il avait décidé de s'assoir sur le banc parisien.