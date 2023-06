Zinédine Zidane «a eu raison de refuser le Paris Saint-Germain», estime Alain Giresse

Zinédine Zidane commence à s'impatienter. Invité dans l'émission dédiée au football Téléfoot, l'ancien champion du monde 98 avec les Bleus a manifesté son impatience de retrouver un poste d'entraîneur dans un club. Dans un entretien accordé à l'émission Téléfoot, et diffusé dimanche dernier sur TF1, l'ancienne star du Real Madrid a déclaré : "J'espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner." Une impatience commentée dans l'émission sportive Europe 1 Sport (en direct tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1). "C'est son envie qu'il a exposé. L'envie de replonger", a commenté Alain Giresse.

"Revivre et retravailler en France ? Il ne faut rien s'interdire. Je sais ce que je veux, et ce que je ne veux pas. Si cette pause est là, c'est qu'elle doit être là... J'espère me dire que rapidement, je vais pouvoir entraîner"



Entraîner en France ?

Pour retrouver du service, Zinédine Zidane n'écarte aucune hypothèse comme celle de venir sur un banc de touche français. "C'est envisageable. Il ne faut rien s'interdire. Il faut vouloir et sentir les choses. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas", a déclaré l'ancien entraîneur du Real Madrid. Mais pour Alain Giresse, "c'est difficile de le voir dans un club français après ce qu'il a connu." L'ancien numéro 10 de l'équipe de France n'a plus exercé depuis deux ans. Il avait été remplacé par Carlo Ancelloti durant l'été 2021.

Depuis, plusieurs pistes avaient été évoquées. Le poste de sélectionneur des Bleus était promis à l'ancien champion du monde 98 mais Noël Le Graët, ex-président de la FFF, avait décidé de prolonger le contrat de Didier Deschamps en janvier dernier. Le Paris Saint-Germain avait aussi tenté d'attirer Zinédine Zidane. Mais ce dernier n'a jamais réellement été emballé par le projet parisien. "Il a eu raison de refuser le Paris Saint-Germain", a estimé Alain Giresse au micro de Céline Géraud.

Les consultants de l'émission Europe 1 Sport sont unanimes, personne ne voit l'ancien tricolore ailleurs que dans un grand club européen. "Je ne vois pas 'Zizou' ailleurs qu'au Real", a même déclaré Luc Sonor. Dans cette même interview, Zizou en a profité pour glisser un mot à Kylian Mbappé. "J’espère qu’il gagnera beaucoup de Ballons d’or, a-t-il lancé. Ce qu’il fait est fantastique pour l’équipe de France et pour son club. On suit et on admire."