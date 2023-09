Football : Franck McCourt, propriétaire de l'OM, soutient Pablo Longoria et appelle à un «changement profond»

Le propriétaire américain de Marseille, Frank McCourt a apporté jeudi son soutien au président du club Pablo Longoria, dont des groupes de supporters réclament le départ, et a jugé qu'un "changement profond" était "nécessaire" pour permettre le développement du club. Selon Frank McCourt, la réunion de lundi entre la direction de l'OM et les représentants des groupes de supporters "s'est transformée en une démonstration alarmante d'agression, les membres du Directoire de l'OM ayant fait l'objet de menaces de violence."

"Je soutiens fermement Pablo Longoria"

"Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria", a-t-il écrit dans un communiqué. Lundi soir, une réunion prévue de longue date entre les représentants des groupes de supporters de l'OM et les quatre principaux dirigeants du club s'est tenue dans une ambiance extrêmement tendue.

"J'ai pu parler deux minutes, puis on m'a coupé et ça a dérapé très vite... On nous a dit: Démissionnez tous les quatre (Longoria, le directeur du football Javier Ribalta, le directeur général Pedro Iriondo et le directeur financier Stéphane Tessier), sinon c'est la guerre", a raconté Pablo Longoria jeudi dans une interview accordée à La Provence. Dans les heures qui ont suivi cette réunion, toute la direction de l'OM a pris du recul et aucun des principaux dirigeants du club n'est présent à Amsterdam, où le club provençal affrontera ce jeudi l'Ajax. L'entraîneur Marcelino, proche ami de Longoria, a pour sa part quitté le club.

"La situation qui s'est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n'est pas le seul exemple de comportement qui aille à l'encontre de la mission de notre club", a déploré Frank McCourt dans son communiqué. "Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d'inspirer le peuple marseillais. L'incident de lundi n'en est qu'un parmi tant d'autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile", a ajouté l'homme d'affaires américain.

"Notre gestion de l'OM nous a appris qu'un changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l'intérieur et à l'extérieur de l'OM", a enfin estimé Frank McCourt.