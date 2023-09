Football : l'entraîneur Marcelino quitte l'Olympique de Marseille

Marcelino, l'entraîneur espagnol de l'Olympique de Marseille arrivé au début de l'été, "ne poursuivra pas sa mission" à l'OM, a annoncé le club mercredi après-midi, en invoquant dans un communiqué la réunion houleuse de lundi avec les supporters olympiens. "Les événements de lundi", lors desquels les associations de supporters avaient demandé les démissions du président Pablo Longoria et de trois de ses proches au directoire, "ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d'exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés", précise le communiqué, parlant d'une "situation déplorable".

Un départ après seulement 7 matchs

Le départ de l'entraîneur espagnol, 58 ans, est officialisé à la veille de l'entrée en lice de l'OM en Ligue Europa, jeudi (21h00) sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam, et à quatre jours du choc de la 6e journée de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain dimanche (21h00) au Parc des Princes. "Au vu du contexte, insiste l'OM dans son communiqué, l'ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d'un entraîneur et d'un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives."

Recruté par Longoria, son compatriote, pour succéder au Croate Igor Tudor, l'ex-entraîneur du club basque de Bilbao était arrivé aux commandes de l'équipe marseillaise à dix jours seulement de la reprise de l'entraînement, alors que se profilait déjà un très important 3e tour préliminaire de Ligue des champions, fatal l'OM, éliminé début août par le Panathinaïkos Athènes. Technicien expérimenté et respecté en championnat d'Espagne, Marcelino, qui n'aura dirigé que sept matches officiels à la tête de l'OM (3 victoires, 3 nuls et 1 défaite), n'avait pas pris l'avion mercredi à la mi-journée avec ses joueurs, en partance pour les Pays-Bas pour y affronter l'Ajax Amsterdam.

5 entraîneurs en 7 ans

Marcelino Garcia Toral était arrivé libre à Marseille, un an après son départ de l'Athletic Bilbao, où il avait passé 18 mois mitigés. Passé par de nombreux clubs de la Liga comme Séville, Villarreal ou encore Valence, Marcelino a remporté la Coupe d'Espagne en 2019 avec le Valence CF. Après le Français Rudi Garcia, le Portugais André Villas-Boas, l'Argentin Jorge Sampaoli et Igor Tudor, ils sont désormais cinq à s'être succédé au poste d'entraîneur de l'OM depuis le rachat du club par l'Américain Frank McCourt, en octobre 2016, sans compter un bref intérim de Nasser Larguet.

Selon une source proche du dossier, c'est Jacques "Pancho" Abardonado, ancien joueur de l'OM et membre du staff olympien, qui devrait être sur le banc jeudi soir à l'Ajax. Pour ce CDD à la tête de l'équipe olympienne, cet ancien joueur de devoir qui savait "mouiller le maillot", comme l'aiment les supporters, devrait être associé à l'actuel directeur sportif du club, David Friio.