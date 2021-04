Ligue 1 : Dijon rélegué, Bordeaux coulé

Sept matchs de Ligue 1 étaient programmés dimanche, pour la 34e journée de Ligue 1. Avec notamment Lyon-Lille (21 heures), décisif pour la course au titre. Mais dimanche après-midi, Lorient, Bordeaux, Nantes et Nîmes jouaient aussi des rencontres importantes dans la course au maintien. Le point sur les résultats.

Rennes – Dijon 5 - 1

Dijon, battu 5-1 à Rennes dimanche, a été officiellement relégué en Ligue 2. Avec 18 points en 34 matches, le DFCO ne peut plus espérer rattraper la 18e place, synonyme de barrages. Même s’ils ouvert le score sur penalty (Benzia, 9e) et tenus tête à leurs adversaires pendant une heure, les Dijonnais ont fini par craquer. Ils ont encaissé quatre buts dans les 20 dernières minutes de la rencontre. Martin Terrier a notamment signé un doublé. Rennes enchaîne une cinquième victoire en six matchs et met ainsi la pression sur Lens et Marseille dans la lutte pour la 5e place.

Lorient – Bordeaux : 4 – 1

Les Girondins espéraient voir dimanche contre Lorient une éclaircie dans une semaine très agitée, marquée par l’annonce du fonds d’investissement King Street de son désengagement du club. Mais à Lorient, les Bordelais ont pris l’eau dès le début de la rencontre, avec deux buts encaissés après seulement 20 minutes de jeu. Ils s’inclinent finalement 4-1. Les Girondins continuent leur descente aux enfers avec une 16e place au classement et cinq défaites de suite. Ils restent sous la menace d’une descente en Ligue 2.

Lens - Nîmes : 2 - 1

Les Crocodiles ont sombré sur le terrain d'un candidat aux Coupes d'Europe, malgré le carton rouge infligé au Lensois Issiaga Sylla après un coup de crampon extrêmement spectaculaire - mais involontaire - dans l'arcade de Renaud Ripart, qui a dû se faire poser six points de suture sur le coup.

Strasbourg – Nantes : 1 - 2

L'autre équipe la plus en danger dans la course au maintien, Nantes, a elle réussi à se relancer sur le terrain de Strasbourg, grâce à une victoire renversante (2-1), qui replace les Canaris à hauteur des Nîmois et promet quatre dernières journées de stress. Les Nantais sont 18e et barragiste.

Nice – Montpellier : 3 - 1

Montpellier a perdu de précieux points dans la course à la 5e place, battu par une probante équipe de Nice emmenée par Alexis Claude-Maurice, buteur et passeur. Les Montpelliérains, avec neuf points de retard désormais sur la 5e place détenue par Lens, risquent de devoir dire adieu à toute chance de qualification pour une Coupe d'Europe, même s'ils peuvent espérer y parvenir s'ils remportent la Coupe de France.