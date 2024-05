Ligue 1 : comment les supporteurs parisiens voient-ils l'après Mbappé ?

Fêté par les supporters et buteur malgré la défaite 3-1, Kylian Mbappé a fait ses adieux au Parc des Princes lors de son dernier match dans l'enceinte sous les couleurs parisiennes, dimanche contre Toulouse pour la 33e journée de Ligue 1. La superstar aurait sans doute préféré ne pas en rester sur un revers, le deuxième en championnat pour le PSG cette saison - anecdotique puisque le titre est déjà acquis.

Une double déception pour les supporters qui doivent donc dire adieu à leur meilleur joueur et envisager l'après Mbappé. D'après Guillaume, supporteur du PSG, il sera difficile de remplacer le meilleur buteur de l'histoire : "Bien sûr que non, on ne peut pas remplacer Kiki ! Mais on peut pallier son absence et jouer sans lui, on a su le faire cette année".

Miser sur le collectif ?

Car depuis l'annonce de sa non-prolongation au mois de février, Luis Enrique ne s'est pas privé pour mettre la star sur le banc et préparer la saison prochaine. D'ailleurs, les supporters rencontrés sont d'accord sur un point : le bling-bling, c'est terminé.

"On a été dépendants de lui pendant deux bonnes saisons. Maintenant, c'est terminé. On ne va pas miser sur le joueur mais sur le collectif", explique un supporteur. "Il vaut mieux réinjecter l'argent sur plusieurs bons joueurs qu'une superstar. Je pense qu'ils vont recruter des joueurs qui vont vraiment mouiller le maillot", en renchérit un autre.

L'hypothèse Warren Zaire-Emery ?

Qui donc pourrait incarner ce nouveau projet ? Clément a sa petite idée : "Warren Zaire-Emery. C'est un titi parisien, formé au club même s'il est encore très jeune. C'est vraiment le genre de joueur parfait pour Paris. C'est ce qui donne envie aux supporters de venir au stade".

Warren Zaire-Emery vient de prolonger son contrat jusqu'en 2029 avec le club de la capitale.