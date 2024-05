Kylian Mbappé «est une légende du PSG qui a tout donné au club», salue Luis Enrique

Kylian Mbappé "est une légende du club qui a tout donné" au PSG, a salué l'entraîneur parisien Luis Enrique samedi au lendemain de l'annonce officielle par la superstar de son départ de la capitale en fin de saison. "C'est une légende du club, c'est un joueur qui a tout donné pour ce club, et le club lui a tout donné aussi", a déclaré le coach en conférence de presse au Campus PSG de Poissy (Yvelines) à propos du meilleur buteur de l'histoire du club douze fois champion de France.

"Je comprends sa décision"

"Je comprends sa décision", a ajouté le technicien espagnol, assurant que le "PSG sera plus fort la saison prochaine". "Ce sont des choses que nous savions déjà depuis longtemps, tout le monde le savait, ça ne change rien au panorama général", a estimé Luis Enrique. Kylian Mbappé avait annoncé sa décision à ses dirigeants dès février, une information largement relayée par la presse.

Interrogé sur sa gestion de Kylian Mbappé, placé sur le banc à de nombreuses reprises depuis cette date, Luis Enrique a déclaré : "Toutes les décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l'équipe". "Malgré le fait qu'on ait voulu souvent nous opposer, ce que Kylian a démenti publiquement, tout ce que je peux dire sur Kylian en tant que footballeur et personne est merveilleux", a confié le technicien.

"Je lui donne 10/10 en tant que personne et 10/10 en tant que footballeur"

Parviendra-t-il à s'intégrer au vestiaire prestigieux et compétitif du Real Madrid, sa destination plus que probable ? "C'est une personne chaleureuse, qui a toujours le sourire, je lui donne 10/10 en tant que personne et 10/10 en tant que footballeur", a répondu Luis Enrique.

Questionné sur le silence du club, qui n'a pas indiqué s'il y aurait un hommage officiel dimanche lors du dernier match du PSG au Parc des Princes contre Toulouse (21h00), il a botté en touche : "La question n'est pas pour moi, mais pour les parties impliquées". Le PSG a prévu à cette occasion de fêter le titre en Ligue 1 avec le trophée "Hexagoal".