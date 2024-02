Ligue 1 : Brest arrache la victoire contre l'OM, Monaco rate le coche

Brest, réduit à dix, a néanmoins triomphé d'un Olympique de Marseille à nouveau en proie à la crise (1-0), s'emparant de la 2e place à la faveur de l'échec de Monaco battu par Toulouse (2-1), dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. L'OM sombre plus que jamais dans le ventre mou du classement (9e, 30 points), après ce sixième match d'affilée sans victoire en championnat.

Au stade Francis-Le Blé, le scénario ajoute du sel sur les plaies des Blanc et bleu et les supporters brestois ont longuement pu chanter "Et ils sont où les Marseillais?". Car si leur équipe a dû jouer la dernière demi-heure à dix après l'exclusion de Steve Mounié, Pierre Lees Melou a tout de même réussi à marquer en toute fin de rencontre.

Les Marseillais, en panne d'inspiration, n'ont pas réussi à déstabiliser le bloc des Finistériens, qui s'emparent de la 2e place (40 points). Contre toute attente en début de saison. Vainqueur à Nantes samedi (2-0), le Paris SG (53 points) peut être tranquille: après la défaite de Nice (2e, 39 points) vendredi contre Lyon (1-0), un autre poursuivant, Monaco est tombé.

Le club du Rocher, qui recule à la 5e place avec 38 points, n'a pas su capitaliser sur sa belle victoire contre les Niçois la semaine dernière, face au TFC, 15e du classement avant la rencontre et 13e après. Les Monégasques peuvent s'en vouloir. En premier lieu leur avant-centre Folarin Balogun, toujours aussi maladroit cette saison (5 buts, 5 passes décisives toutes compétitions confondues). L'Américain a d'emblée manqué un face à face dans la profondeur avec le gardien toulousain Guillaume Restes. En seconde période, il a gâché une nouvelle occasion depuis l'intérieur de la surface sur une remise de Thilo Kehrer.

Montpellier se rassure

Entre-temps, Toulouse a frappé par deux fois, d'abord en ouvrant le score par un coup franc du capitaine Vincent Sierro qui avait vu que Philipp Köhn s'était un peu trop déporté sur un côté dans sa cage (41). Puis par le défenseur Logan Costa qui a repris un corner, au sein d'une défense monégasque aux abois (70). L'égalisation de la pépite Maghnes Akliouche (48) restera anecdotique.

Si Monaco était le tube de l'été, Rennes est le tube de l'hiver. Les Bretons ont enchaîné une 6e victoire d'affilée en dominant la lanterne rouge Clermont (3-1), grâce à un doublé de leur milieu de terrain Martin Terrier, en pleine forme, et un but de Warmed Omari. L'entraîneur Julien Stéphan, qui a remplacé Bruno Genesio en novembre, poursuit le redressement du club, désormais 7e (34 points) près des places européennes (à partir de la 6e place).

Lorient aussi poursuit une belle remontée. Les Merlus sont allés battre Strasbourg à la Meinau en début d'après-midi (3-1), notamment sur un doublé de leur recrue Mohamed Bamba. Ils sont 15e (22 pts) et quittent la place de barragiste, occupée par Nantes.

Pour sa part, Lens a ralenti après trois victoires d'affilée en L1, concédant le nul 1-1 sur la pelouse de Reims. Par Wesley Saïd, les hommes de Franck Haise sont immédiatement revenus au score après le but d'Oumar Diakhité en fin de première période. Mais ils n'ont pas pu faire pencher le match en leur faveur lors d'une seconde période très équilibrée.

Les Sang et Or restent 6e, avec 36 points. Reims double Marseille en glanant un 31e point. De son côté Montpellier a étrillé Metz (3-0), laissant les Lorrains (17 points) en tête à tête avec Clermont (16 points) dans les tréfonds du classement.