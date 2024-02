«Je suis dégouté» : les supporters du PSG réagissent au départ de Kylian Mbappé

Un jour après la Saint-Valentin, c'est une histoire d'amour qui prend fin. Jeudi soir, Kylian Mbappé a annoncé aux dirigeants du Paris Saint-Germain son intention de quitter le club à la fin de la saison. Arrivé en 2017 dans la capitale française, le capitaine des Bleus avait prolongé son contrat jusqu'en 2024 mais a refusé l'été dernier d'activer une clause lui permettant de rester une année supplémentaire au PSG.

Une annonce qui enflamme la presse espagnole, qui voit déjà le champion du monde 2018 poser ses valises à Madrid. Pour les supporters parisiens, en revanche, il faut maintenant se faire à l'idée que le meilleur buteur du club ne sera plus là fin juin.

"Il a fait l'image du club"

Au lendemain d'une belle victoire en Ligue des champions, ils ne s'y attendaient pas. Jeudi, il est environ 18 heures lorsque ces supporters ont appris la nouvelle. Un choc pour Thimoté, fan du club parisien. "En tant que supporter, je suis dégoûté parce que c'est quand même un bon joueur et un bon élément dans l'équipe, surtout quand on voit l'effectif cette année", déplore-t-il au micro d'Europe 1.

Le Parc des Princes sans Kylian Mbappé l'an prochain, un coup dur, certes, mais pas non plus un drame pour cet autre supporter. "Déçu, pas forcément, mais triste un petit peu. On va perdre un grand joueur. Maintenant, il y aura une suite. Il y a eu un avant, il y aura un après. Des grands joueurs, il y en a d'autres et il y en aura d'autres", se rassure-t-il. Pour Romain, en revanche, la décision du Français est la bonne. Ses échecs avec le PSG en Ligue des champions ne pouvaient plus durer.

"Il a fait l'image du club, je suis d'accord. On ne peut pas dire le contraire, c'est le meilleur marqueur du club. Mais, pour lui, personnellement et sportivement, il faut qu'il parte. Il faut qu'il trouve quelque chose de meilleur", pense le supporter. Tous s'attendent à voir la star de 25 ans rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves qui souhaite le recruter depuis plusieurs années déjà.