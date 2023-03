Les résultats Quinté du 23/03/2023 à Saint-Cloud

Alexis Pouchin est un jockey heureux ce jeudi 23 mars. Sur son cheval Moon Wolf, le numéro 9, s'est imposé lors de la course quinté de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Le Français a respectivement devancé le numéro 13, Morisot, monté par Ioritz Mendizabal, et le numéro 5, Picnic Royal, de Stéphane Pasquier. Au pied du podium, Mickaël Barzalona et son cheval numéro 12, Shamsabad, se sont hissés à la quatrième place juste devant le numéro 3, Joey Up de Maxime Guyon. Dans l'ordre, nous avons donc 9, 13, 5, 12 et 3.

Une course avec corde à gauche

Le top 10 du quinté du jour à Saint-Cloud donne respectivement le 11, Breath of Fire, le 2, Srifanelogreen, le 7, Naishan, le 10, Mykiss et le 6, Woot City. À noter que cette course à 15 partants s'est déroulée sur 2.400 mètres de distance, sur une piste en herbe plate avec corde à gauche, sur un terrain très souple.

Découvrez le top 10 du quinté du 23 mars : 1er Moon Wolf (9)

2e Morisot (13)

3e Picnic Royal (5)

4e Shamsabad (12)

5e Joey Up (3)

6e Breath of Fire (11)

7e Srifanelogreen (2)

8e Naishan (7)

9e Mykiss (10)

10e Woot City (6)

Le prochain rendez-vous quinté aura lieu ce vendredi à l'Hippodrome de Vincennes à partir de 16 heures.