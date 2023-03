Les résultats Quinté du 20/03/2023 à Compiègne

Victoire pour le numéro 3, Brouillard. Le cheval monté par le jockey Théo Bachelot a remporté la course quinté du lundi 20 mars 2023 à Compiègne, sur une piste plate en herbe avec corde à gauche. Dans une course de 1.800 mètres de longueur, le Français s'est imposé aux dépens, respectivement, des numéros 14, African Grey, 13, Zulu Nyala, 16, Ugotthelook et 8, Pierre le Grand. Dans l'ordre, nous avons donc le 3, le 14, le 13, le 16 et le 8.

Deux concurrents absents de la course

Viennent ensuite le 12, Inattendu, le 1, Lady Pink, le 9, Pentaour, le 11, Kemoco Bello et le 7 Duke or Conker qui complètent le top 10, dans une course à 14 partants. Effectivement, deux chevaux n'ont pas pu prendre part au quinté du jour : le 5 Woot City et le 15 Quello.

Découvrez le top 10 du quinté à Compiègne : 1er Brouillard (3)

2e African Grey (14)

3e Zulu Nyala (13)

4e Ugotthelook (16)

5e Pierre le Grand (8)

6e Inattendu (12)

7e Lady Pink (1)

8e Pentaour (9)

9e Kemoco Bello (11)

10e Duke of Conker (7)

Le prochain rendez-vous Quinté aura lieu ce mardi 21 mars, à Chantilly dans l'Oise.