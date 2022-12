Le Stade Français fête ses 140 ans : mais quel était cet autre sport vedette avant le rugby ?

Le Stade Français fête ses 140 ans d'existence. Un club rendu mythique grâce au rugby. Philippe Beylier, président du Stade Français, est revenu dans l'émission Europe 1 Sport sur l'histoire de cette institution qui a le statut "amateur".

Le rugby "est aujourd'hui le sport le plus connu au Stade Français", a confirmé Philippe Beylier mais le club propose bien d'autres sports comme le football, le tennis, le volleyball, l'escrime ou encore le judo. Le Stade Français propose au total 20 sports à ses adhérents.

>> LIRE AUSSI - Rugby : le patron du tournoi des VI nations annonce son départ à la fin de la saison

L'athlétisme, sport vedette du Stade Français à l'époque

Et même si le rugby vole la vedette aux autre disciplines, cela n'a pas toujours été le cas. "Il y a 20 ans, ce n'était pas le rugby qui était le plus connu au Stade Français, c'était l'athlétisme avec Guy Drut, Jean Galfione, Marie-José Pérec, tous champions olympique", a expliqué fièrement Philippe Beylier au micro d'Europe 1 Sport.

"Le Stade Français c'est un club amateur d'abord qui a 11.000 membres aujourd'hui dont près de 5.000 qui ont moins de 18 ans", a poursuivi le président du Stade Français.

Trois étudiants à l'origine

Et c'est en 1883 que l'idée de créer cette association émane. En effet, trois étudiants et avant tout amis réunis dans un café, décident de fonder l'institution. L'idée fonctionne puisque le nombre adhérents ne cessent de grossir et les emblèmes originels restent.

L'association prend "pour couleurs le bleu et le rouge", a expliqué Philippe Beylier, deux couleurs qui sont toujours celles du club encore aujourd'hui. Le Stade Français est aujourd'hui une référence dans le monde sportif, tant sur le plan amateur que professionnel. Un club qui a encore de beaux jours devant lui à l'instar de la section rugby masculine, alors deuxième provisoire au classement du Top 14.