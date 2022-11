Rugby : le patron du tournoi des six nations annonce son départ à la fin de la saison

À la tête du tournoi des six nations depuis 2018, le Français Benjamin Morel va quitter sa fonction à l’issue de la saison 2022-2023. "Je suis à une période de ma vie où je veux m'attaquer à d'autres projets personnels et professionnels et une année de Coupe du monde est le moment idéal pour assurer une transition en douceur afin de maintenir le rythme de notre transformation", écrit M. Morel, cité dans le communiqué.

Le processus de recherche du successeur au Français, ancien dirigeant de la branche Europe de la NBA (le championnat professionnel nord-américain de basket-ball), est en cours et une annonce devrait être faite en début d'année prochaine, précise le communiqué.

>> LIRE ÉGALEMENT - Rugby : Antoine Dupont détrôné de son titre de meilleur joueur du monde par Josh van der Flier

"Coupe d'automne des nations"

Benjamin Morel a notamment été à l'origine de la signature en mars 2021 d'un "partenariat stratégique à long terme" avec le fonds d'investissement CVC, pour plus de 400 millions d'euros sur cinq ans.

Il a également réussi à monter la "Coupe d'automne des nations" pendant la pandémie de Covid-19 en 2020 et décidé de décaler le Tournoi féminin après l'édition masculine, afin de lui accorder plus de visibilité, avec un sponsor dédié.