Le PSG n'est «pas le Kylian Saint-Germain» : pourquoi Mbappé est en colère contre son club ?

C'est une nouvelle polémique en interne qui vient frapper le Paris Saint-Germain. En difficulté sur le plan sportif après la nouvelle défaite en Ligue 1 concédée le week-end dernier face à l'Olympique lyonnais, le club doit désormais faire face au mécontentement de star Kylian Mbappé. Alors que le PSG vient de lancer sa campagne de promotion pour les abonnements de la saison prochaine, une vidéo publiée par le club parisien n'a visiblement pas plu à l'attaquant des Bleus. Dans un post publié sur le réseaux social Instagram, le meilleur buteur de l'histoire du PSG s'est dit "pas d'accord" avec l'utilisation de son image.

Kylian Mbappé enfin au centre du projet ? La nouvelle campagne d’abonnement le met très en avant.



La communication du PSG nous transmet un message !



@psgcvideosspic.twitter.com/V0H6iSCED7 — Media Parisien (@MediaParisien) April 6, 2023

"Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", a écrit la star parisienne après avoir vu la campagne promotionnelle où il est en vedette. "À aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur", a-t-il ajouté, et "cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas d'accord avec cette vidéo publiée".

Kylian Mbappé sur Instagram : pic.twitter.com/wxbiWCIpac — Media Parisien (@MediaParisien) April 6, 2023

Mbappé piégé ?

En découvrant la vidéo, Kylian Mbappé s'est visiblement senti piégé. L'attaquant français a dénoncé le fait qu'il ne lui a jamais été indiqué que cette interview serait utilisée dans ce but précis, sachant que d'autres joueurs ont aussi été interviewés. "Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle", a conclu le joueur dans sa communication. Un message qui traduit la colère du Bondynois se concluant par le mot "cordialement" laissant transparaître une nouvelle cassure entre la direction et l'équipe.

Dans la vidéo en question, on entend Kylian Mbappé évoquer les supporters. "Le 12e homme, c'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles", déclare-t-il. "Être Parisien, c'est être fier, de ce que l'on est, de ce que l'on représente (…) et ne jamais oublier d'où on vient." Un discours rondement préparé, laissant imaginer une mise en scène cadrée et souhaitée par la direction pour renouer le lien entre les joueurs du PSG et leurs supporters. Depuis l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, les ultras du club ont fait part de leur colère à l'instar des sifflets émis envers l'attaquant argentin Lionel Messi.

Sans Neymar, ni Messi

Ce dernier n'apparaît d'ailleurs pas dans la vidéo. Un choix de la direction qui n'est sûrement pas dû au hasard. Depuis plusieurs jours, le divorce apparaît de plus en plus inévitable entre les dirigeants du PSG et le champion du monde 2022. Le Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas garder la Pulga cet été. Le principal intéressé aurait aussi de son côté des envies d'ailleurs. Le Brésilien Neymar n'apparaît pas non plus dans ce clip. Alors faut-il y voir un signe pour les prochains mois ? Le PSG aurait-il tenté de faire passer un message à travers cette vidéo promotionnelle pour les abonnements de la prochaine saison ? D'autres joueurs comme le capitaine Marquinhos, arrivé en 2013 dans le club, n'a pas été retenu pour figurer dedans.

Un choix qui n'a donc pas été du goût de Kylian Mbappé. Seuls les prometteurs "Titis" parisiens Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni ainsi que l'international portugais Nuno Mendes figurent dans le clip, ainsi que le jardinier du stade. Le PSG semble plus que jamais vouloir recentrer son projet autour de la star de l'équipe de France. Après avoir signé dans le club parisien pour trois ans supplémentaire l'an passé, jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a été mis devant le fait accompli. Comme un message envoyé par les dirigeants du PSG pour conserver le plus longtemps sa star.

Et ce n'est pas la première fois que Kylian Mbappé monte au créneau sur la question des droits d'image. Il avait déjà pris position pour défendre les droits individuels des internationaux en équipe de France. Contacté par l'AFP et par le service des sports d'Europe 1, la direction du Paris Saint-Germain n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.