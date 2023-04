Crise au PSG : l'entraîneur Christophe Galtier «mal engagé pour la saison prochaine»

Après des débuts tonitruants, Christophe Galtier a vu se déliter progressivement le jeu de son équipe jusqu'à une piteuse élimination contre le Bayern Munich (1-0/2-0) en huitièmes de finale de Ligue des champions qui l'a fragilisé et désormais des défaites qui s'enchaînent en Ligue 1 mettant en péril l'avance jusqu'alors gagnée sur les autres équipes. "L'avance du PSG reste de six points mais ça se réduit", a constaté Patrick Juillard sur le plateau d'Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

L'entraîneur ne cherche "pas d'excuses" mais rappelle qu'il y a "des explications", comme les blessés manquant, dont quatre piliers, Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Neymar. Mais Galtier, si à l'aise dans la communication, même dans les moments difficiles, semble là aussi perdre la main. Sa façon de pointer les erreurs des très jeunes joueurs et de protéger les cadors décevants comme Marco Verratti passe mal en interne. De quoi s'interroger de plus en plus sur son futur à Paris à l'issue de la saison.

Une direction mutique

Comme après l'élimination à Munich, ni le conseiller football Luis Campos ni le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, n'ont pris la parole quant à cette situation sportive déliquescente. "Il n'y a pas d'identité de jeu. L'équipe manque de combativité", a analysé Dominique Grimault avant de poursuivre : "C'est un problème de structure. On ne sait pas qui dirige le PSG."

Le sort de Christophe Galtier semble scellé pour la saison prochaine. Dominique Grimault le voit "mal engagé pour la saison prochaine" tout comme Patrick Juillard qui estime que "c'est possible qu'il saute".

Mbappé toujours au coeur du projet

Le cas de Lionel Messi devrait également occuper les discussions dans les coulisses du club parisien. La star argentine devrait quitter le club à la fin de la saison. Le reformatage de l'effectif serait cette fois entièrement centré autour de Kylian Mbappé, promu capitaine en l'absence de Marquinhos et de Kimpembe et qui envoie pour l'instant des signes plutôt positifs en terme d'implication et de leadership. Mais jusqu'à quand ?

Il reste un an de contrat à l'idole du Parc des Princes, mais la direction va devoir convaincre Mbappé qu'il a des chances de gagner la Ligue des champions à Paris si elle ne veut pas qu'il ait de nouveau des envies d'ailleurs. S'il ne prolonge pas, il sera libre en juin 2024...