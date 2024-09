Le padel, ce sport phénomène, débarque à Roland-Garros

Après le Grand Chelem et les Jeux olympiques, Roland-Garros accueille à partir de ce samedi l’un des quatre tournois les plus importants de la saison de padel. Jusqu’au 6 octobre, les meilleurs joueurs de ce sport de raquette vont s’affronter lors du Paris Major Premier Padel.

Un sport qui connaît une progression fulgurante

À Roland-Garros, la terre battue a disparu et laisse place à une piste de padel installée sur le court central Philippe Chatrier et sur les courts annexes. Cette nouvelle discipline, dérivée du tennis, se joue à quatre joueurs, sur un terrain plus petit qui, un peu à l’image du squash, est entouré de murs en verre.

"On se développe à vitesse grand V"

C’est un sport très ludique et spectaculaire, comme l'explique Arnaud Di Pasquale, directeur du tournoi Paris Major au micro d'Europe 1. "C’est génial. C’est notre troisième édition et on se développe à vitesse grand V. On avait accueilli 37.000 spectateurs et là, on attend plus de 55.000 spectateurs ! Le central sera presque plein pour les finales et demi-finales", s'enthousiasme-t-il.

Le padel, qui se joue avec des raquettes en carbone, bat des records et attire de nombreux fans dont certains qui n’avaient jamais fait de tennis auparavant, poursuit le directeur du tournoi. "On a plus de 500.000 pratiquants en France et plus de 2.000 pistes de padel en France. On a une croissance folle et on est encore loin d’être à maturité", affirme-t-il.

L'Argentine et l'Espagne devant la France

Arnaud Di Pasquale reconnaît qu’il y a encore un fossé entre les Bleus et les joueurs de nations d’Amérique du Sud notamment. "La France est encore en dessous. Ces pays ont plusieurs générations d’avance. L’objectif, c'est de former de plus en plus de joueurs et de plus en plus tôt, car c’est un sport qui a ses spécificités. Il y a un toucher de balle particulier, différent du tennis, c’est très physique et spectaculaire. Tout cela s’apprend très tôt, c’est un sport professionnel, les joueurs gagnent très bien leur vie. Les Français progressent mais ne sont pas encore au niveau des meilleures nations", admet-il.

Le padel est le sport qui connaît la croissance la plus rapide au monde : le nombre de terrains devrait atteindre 70.000 en 2026, soit une croissance de 700%.