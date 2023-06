Le nageur Léon Marchand décroche un quatrième titre aux championnats de France de natation

Léon Marchand a été sacré champion de France du 200 m 4 nages, mercredi à Rennes, remportant un quatrième titre malgré la fatigue accumulée par l'enchaînement des courses. Interrogé sur son état de fatigue, le nageur français a répondu : "À l'échauffement, c'était horrible, je n'avançais plus !" "Donc je suis un peu allé la chercher celle-là", a-t-il ajouté. Le Toulousain de 21 ans, nouvelle pépite de la natation tricolore, s'est imposé en 1 min 56 sec 25/100e, validant un nouveau billet pour les Championnats du monde prévus dans cinq semaines à Fukuoka, au Japon, où il défendra son titre.

Nouveau titre en vue ?

Marchand avait déjà remporté trois titres depuis le début de la compétition : le 200 m brasse dimanche, le 200 m nage libre lundi et le 200 m papillon mardi. Le nageur français avait notamment battu le record de France du 200 m. Le Français de 21 ans, nouveau phénomène de la natation française et mondiale, a nagé en 2 min 06 sec 59/100, manquant le record du monde de l'Australien Zac Stubblety-Cook pour 64 centièmes (2 min 05 sec 95/100). Il signe le quatrième meilleur temps de l'histoire sur la distance et améliore de plus de deux secondes son précédent record de France.

Il disputera jeudi le 400 m 4 nages. "Ça ne va pas être facile, comme tous les 400 m 4 quatre nages, qu'on soit en forme ou pas, mais je vais m'accrocher", a-t-il déclaré. "Je vais essayer de faire le job le matin (en séries) et lâcher les chevaux le soir (en finale)."