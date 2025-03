Altercation entre Paulo Fonseca et un arbitre : pourquoi une telle scène serait inimaginable au rugby

Lors d'un match contre Brest, l'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca a fait un front contre front avec l’arbitre, après un carton rouge adressé par Benoît Millot, dimanche 2 mars dernier. Une scène inimaginable dans d’autres disciplines comme le rugby, qui dénoncent un tel comportement.

Une image impensable au rugby. Front contre front dimanche 2 mars dernier après qu'un de ses joueurs a écopé d'un carton rouge contre Brest, l'entraîneur de l'OL Paulo Fonseca est convoqué ce mercredi devant la commission de discipline de la ligue de football professionnelle. Une scène inimaginable au rugby par exemple puisque le respect de l'arbitre fait partie des règles.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Foot : l'entraîneur de Lyon Paulo Fonseca convoqué mercredi par la commission de discipline de la LFP

Un choc des cultures entre le rugby et le football

"Ça, c'est honteux. C'est le football et il ne faut surtout pas que dans le rugby on tombe de ces travers", s’indigne Daniel, arbitre d’un club de 400 licenciés où le respect compte autant que les résultats sportifs. Daniel explique avoir ses propres méthodes pour se faire respecter. "À chaque match, tu rentres dans le vestiaire, tu leur dis : 'Attention, ne faites pas les idiots, ne venez pas me contester'", explique-t-il au micro d'Europe 1.

L’un des deux entraîneurs du club, Nasser, s'autorise même à exclure ses propres joueurs s'il y a ne serait-ce que le début d’un débordement. "L'arbitre ne lui parle pas. Si ça devient trop conflictuel avec l'arbitre, tu le sauras", explique l’entraîneur. "J'ai commencé le rugby à 9 ans et on nous a toujours dit qu'il fallait toujours respecter l’arbitre et que ce sont de grandes personnes. C'est pas la même chose que le football", justifie Enzo, joueur de rugby.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le football et le rugby se différencient nettement en termes de réglementation mais aussi de public, ce qui change la donne.