Le Croate Ivan Ljubicic au chevet du tennis français

Après avoir rencontré les uns et les autres depuis sa nomination en janvier, Ivan Ljubicic a évoqué sa mission avec la presse. La fédération française l’a recruté pour donner (ou redonner) la "culture de la gagne" à la jeune génération, les 14 ans et plus, notamment en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Car aujourd’hui, mise à part l’embellie Caroline Garcia, revenue en quelques mois dans le TOP 5 mondial (mais elle connaît une passe difficile), le tennis tricolore est à la peine. La deuxième meilleure joueuse, Alizé Cornet, n’est que 64ème mondiale et elle devrait de toute manière annoncer prochainement sa retraite sportive. Chez ces messieurs, le mieux classé, c’est Richard Gasquet, bientôt 37 ans, 42e à l’ATP.

"Comprendre pourquoi les résultats ne sont pas là"

Pour Ivan Ljubicic, il faut que la situation change : "Je suis là pour parler avec les joueurs, avec les entraîneurs, pour comprendre pourquoi les résultats ne sont pas là." Dans le secteur masculin, "la base est là, le potentiel est important", note-t-il. En revanche, "c’est plus compliqué chez les filles, la base est plus petite". L’ancien numéro 3 mondial, qui fut aussi l’entraîneur de Roger Federer, va apporter son expertise du très haut niveau. "On a tendance à voir les choses sous un angle, lui va nous apporter une vision différente. C’est un travail de collaboration", estime Nicolas Escudé, directeur technique national.

Ivan Ljubicic a signé un contrat de 2 ans pour faire progresser les jeunes joueuses et joueurs tricolores. Mais il faudra sans doute bien plus de temps pour trouver le successeur de Yannick Noah, qui fêtera en juin les 40 ans de sa victoire à Roland-Garros.