«Elle peut compter sur moi» : Gilles Moretton, président de la FFT, apporte son soutien à Caroline Garcia

Les jours s'enchaînent mais ne se ressemblent pas pour Caroline Garcia. Après une fin de saison 2022 en apothéose marquée par sa victoire au Masters WTA à Fort Worth au Texas, la joueuse de tennis française essuie désormais les contre-performances. Récemment séparée de son entraîneur Bertrand Perret, la numéro 4 mondiale vient également d'annoncer le départ de sa kiné et psychothérapeute Laura Le Goupil, mettant en péril sa structure dont son père était à l'origine avant de passer la main. Invité exceptionnel de l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures sur Europe 1), le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton lui a apporté tout son soutien dans en cette "période difficile".

Cette séparation de son staff, avec qui Caroline Garcia avait pourtant trouvé une forme d'équilibre, risque de retarder le rebond de la Française sur la plan sportif. Éliminée dès le 1er tour à Miami et à Dubai, au 2nd tour à Doha, et battue deux fois en neuf jours par la Roumaine Sorana Cirstea, seulement 74e au classement WTA, la Lyonnaise peut néanmoins compter sur son président. "Je suis très proche de Caroline. On échange. Je lui ai fait un message de sympathie pour lui dire que si elle a besoin d'échanger et discuter des problèmes qu'elle rencontre, elle peut compter sur moi", a déclaré Gilles Moretton au micro de Jacques Vendroux et de Céline Géraud.

"On sera derrière pour l'aider"

Pour Gilles Moretton, qui "ne connaît pas la raison derrière l'arrêt avec son entraîneur et sa kiné", nul doute que Caroline Garcia retrouvera sa forme d'antan. "C'est une force terrible de caractère pour revenir", a-t-il assuré dans Europe 1 Sport. Le président de la FFT espère que ses partenaires de jeu lui apporteront le même soutien : "Il faut continuer à lui faire confiance", a clamé ce dernier qui a tenté d'analyser cette période marquée par des résultats en berne.

Pour Gilles Moretton, le jeu de Caroline Garcia, "c'est tout ou rien. Ou elle gagne, ou elle perd". Son style, porté vers l'avant et très agressif vis à vis de son adversaire, est très efficace quand la réussite est du côté de la Française. Mais c'est à double tranchant, notamment dans les périodes de doute comme actuellement. "Elle a pris une option en disant : 'Je vais jouer à l'intérieur du court, je vais jouer un jeu d'attaque'. Ce type de jeu prend forcément énormément de risques. Et quand on prend des risques, il y a un moment donné où la bascule peut se faire très très vite", a précisé Gilles Moretton. "Il faudrait qu'elle ait un plan B" en cas de mise en échec comme actuellement.

Mais pour le président de la FFT, Caroline Garcia ne doit en aucun cas bouleverser son plan de jeu et remettre en cause son style. "Quand on arrive à la quatrième place mondiale, on ne peut pas dénigrer son choix", a commenté ce dernier qui a fini par renouveler son soutien à la première joueuse tricolore au classement WTA : "Je suis derrière, on sera derrière pour l'aider."