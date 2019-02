Lazio-Séville : au moins trois blessés, dont un grave, dans une rixe entre fans

Au moins trois personnes ont été blessées par arme blanche, dont une grièvement, dans une rixe entre supporters de la Lazio et de Séville mercredi soir à Rome, à la veille du match entre ces deux équipes, a rapporté la presse italienne. Il s'agit de deux Espagnols et d'un Américain, a rapporté le quotidien La Repubblica.

"Des gars avec des cagoules armés de matraques". Le journal sportif Gazzetta dello Sport a de son côté évoqué quatre personnes hospitalisées pour blessures au couteau, en y ajoutant un Anglais, qui serait dans un état critique, comme l'un des deux Espagnols touchés. "Tout était calme, quand peu après 21 heures nous avons soudain entendu des cris et le bruit de verre brisé. Nous nous sommes rués à la fenêtre et avons vu des gars avec des cagoules armés de matraques et de bâtons en train d'attaquer d'autres gars", a raconté le patron d'un bar local à La Repubblica.

Une intervention de police avec du gaz lacrymogène. Une quarantaine de personnes étaient impliquées dans ces affrontements survenus dans le quartier Monti, dans le centre de Rome, et qui se sont achevés avec l'intervention de la police faisant usage de gaz lacrymogènes. La Lazio et Séville se rencontrent jeudi en 16ème de finale aller de Ligue Europa (18h55 locales). Les incidents avec les ultras de la Lazio sont fréquents.