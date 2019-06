L’AC Milan exclu des compétitions européennes la saison prochain

L'AC Milan, qualifié pour la Ligue Europa, a été exclu des compétitions européennes pour la saison 2019/2020 pour non-respect des règles du fair-play financier, a annoncé le Tribunal arbitral du sport (TAS) vendredi.

Le club, cinquième du championnat d'Italie, était qualifié pour la phase de poules de la Ligue Europa (C3). Il avait été épinglé en avril pour son incapacité à respecter l'équilibre financier exigé par l'UEFA sur les trois dernières années.

Un accord entre le club et l'UEFA

L'AC Milan avait été suspendu une première fois par l'UEFA à l'issue de la saison 2017/2018, une décision jugée à l'époque disproportionnée par le TAS. La sanction, rendue publique ce vendredi à l'issue d'une longue procédure, résulte d'un accord entre le club lombard et l'UEFA; accord validé par le Tribunal administratif du sport.

Sur le plan sportif, Milan sort d'une saison compliquée (5e de Serie A, à un point de l'Inter et du dernier billet pour la Ligue des champions), conclue par le départ de l'entraîneur Gennaro Gattuso et du directeur sportif Leonardo. Dans l'attente de cette décision, et vu ses importantes dettes, le club lombard avait d'ores et déjà annoncé son intention de réduire ses dépenses.