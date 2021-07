LA QUESTION DU JOUR - De l'Italie ou de l'Angleterre, qui va gagner l'Euro ?

Vingt-quatre équipes, six groupes et 50 matches avant ce dernier soir d'Europe dans l'enceinte de Wembley : l'Euro s'achève dimanche à 21 heures avec une finale entre l'Italie et l'Angleterre, deux cadors du football européen qui n'étaient pourtant pas vraiment favoris avant le début de la compétition. A force de belles performances, de défense solide et d'attaque en verve, les Three Lions et la Squadra Azzurra ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à la dernière marche. Laquelle des deux sélections la franchira et deviendra championne d'Europe jusqu'en 2024 ? C'est la question que nous vous posons ci-dessous.

LA QUESTION DU JOUR - De l'Italie ou de l'Angleterre, qui va remporter l'Euro selon vous ? #EURO2020#ITAENG — Europe 1 (@Europe1) July 10, 2021