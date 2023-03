La Française Caroline Garcia va-t-elle parvenir à se relancer au Masters 1000 de Miami ?

Comme à Indian Wells, Caroline Garcia et Gaël Monfils concentreront les attentes françaises au Masters 1000 de Miami (22 mars-2 avril) : la première avec l'espoir de refaire des étincelles, le second avec celui de remporter son premier match en plus de sept mois. "Il faut évacuer les attentes qu'elle a autour d'elle", a expliqué Benoit Maylin dans Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures en direct sur Europe 1).

Pour Caroline Garcia, numéro 4 mondiale mais qui peine à retrouver le jeu et la confiance qui lui avaient permis de remporter les Masters de fin d'année la saison dernière, le tournoi débutera au deuxième tour, son classement l'exemptant du premier. Elle affrontera donc pour commencer la Roumaine Sorana Cirstea (74e) ou l'Espagnole Fernanda Contreras (179e).

Parcours compliqué

Et elle aura un parcours compliqué puisque, selon le tirage au sort, elle pourrait rencontrer Karolina Pliskova (17e) en huitièmes de finale, Aryna Sabalenka (2e), lauréate de l'Open d'Australie en janvier et finaliste à Indian Wells dimanche, en quarts, puis Ons Jabeur (5e) ou Maria Sakkari (10e) en demies, avant une éventuelle finale contre la numéro 1 Iga Swiatek ou Elena Rybakina (10e), finaliste à Melbourne et lauréate en Californie.

Chez les messieurs, la meilleure chance des Bleus, Monfils (280e), jouera son troisième match depuis son abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 du Canada en août dernier et vise une première victoire. Il sera opposé en Floride à son compatriote Ugo Humbert (78e). Le vainqueur de ce duel franco-français affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic (35e), exempté de premier tour.