Euro 2024 : la défense, le meilleur atout des Bleus pour espérer aller loin

De longues minutes après le coup de sifflet final, l'heure est toujours à la fête. Dans leur tribune installée derrière le but, les 8.000 supporters français ont beaucoup souffert. "Les Français ont le chic pour ça et savent nous tenir en haleine jusqu'au bout", explique Joan, un supporter.

Contrairement à lui, tous n'ont pas forcément apprécié le jeu proposé par les Bleus, malgré la victoire à 1-0 et la qualification pour les quarts de finale. À l'image de Sylvain, supporter Lorrain. "J'ai trouvé que le spectacle n'était pas superbe. Ce n'est pas du beau jeu. On s'attendait à mieux."

Un quart de finale qui arrive à grands pas

Un constat qui se répète match après match dans cet Euro. Mais pour le milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, l'essentiel est ailleurs, même s'il entend les griefs : "Tout le monde a le droit de se plaindre. Il y a toujours des choses qu'on peut mieux faire. Mais aujourd'hui, on va être content. On a gagné. Évidemment qu'on doit être plus efficaces. Moi le premier, sur les frappes que j'ai eues. On doit mieux faire, mais on a gagné, tant mieux !"

Des Bleus qui n'auront pas vraiment le temps de profiter de cette victoire car déjà se profile le quart de finale face au Portugal, vendredi 5 juillet, à 21 heures à Hambourg.