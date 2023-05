«La confiance est revenue», certifie le nageur Florent Manaudou après sa victoire sur le 50 m nage libre à Canet

Le quadruple médaillé olympique Florent Manaudou, vainqueur ce week-end du 50 m nage libre (22.18) du meeting international Mare Nostrum de Canet-en-Roussillon, devant un plateau relevé, assure que "la confiance est revenue" à l'approche des grandes échéances estivales.

Journaliste : Quelles sont vos sensations à un mois des championnats de France (11-16 juin à Rennes) et à deux des Mondiaux (23-30 juillet à Fukuoka au Japon)?

Florent Manaudou : "C'est un week-end positif parce qu'il y a eu une victoire avec un gros plateau et c'est toujours bon à prendre. Après, les temps sont un peu à prendre avec des pincettes parce que les conditions étaient compliquées. Ce n'est pas comme en athlétisme, on n'a pas trop l'habitude de jouer avec les conditions. Il y a un peu de courant, un peu de vent, un peu de pluie… Des choses qu'on ne connaît pas trop. Ça reste un bon week-end, c'est important de répéter les courses".

Journaliste: Est-ce rassurant d'avoir battu plusieurs candidats à une finale mondiale sur 50 m nage libre, comme l'Américain Michael Andrew ?

Florent Manaudou : "On est tous dans des préparations différentes, à des moments différents. Certains ont déjà fait leurs sélections, d'autres non. C'est assez compliqué de se comparer aux autres, mais je suis en tout cas aussi rapide qu'eux. Je n'ai pas encore relâché parce que nos sélections sont en juin. J'espère monter en puissance jusqu'aux Championnats de France. Pas forcément en terme de chronos, même si je l'espère, mais surtout dans la manière, la répétition des courses, c'est important aussi (...) Le focus est sur le 50 m nage libre, l'objectif numéro un. Après, peut-être m'amuser sur le 50 m papillon comme je l'ai fait ce week-end (6e en 23.69), même si le temps de qualification (pour les Mondiaux) est assez compliqué. On va essayer d'aller le chercher, mais sans trop de pression. Je vais peut-être faire un 100 m aussi pour prétendre à être dans un relais si besoin".

Journaliste : Vous disiez il y a quelques mois encore être en manque de confiance. Est-elle en train de revenir ?

Florent Manaudou : "Elle est revenue. Parce que j'ai gagné des courses. Parce que je suis repassé sous les 22 secondes il y a trois semaines (en Belgique). Ce sont des choses qui font du bien moralement. Je prends surtout beaucoup de plaisir, ça va avec".