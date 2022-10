Mondiaux de cyclisme sur piste : troisième titre pour la France, à l'américaine

Benjamin Thomas et Donavan Grondin ont apporté à la France sa troisième médaille d'or dans les Championnats du monde de cyclisme sur piste en s'imposant dans l'épreuve de l'américaine dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les deux Français ont battu avec une marge confortable les paires britannique et belge dans cette course longue de 200 tours, soit 50 kilomètres entrecoupés de 20 sprints.

De bons résultats à l'aube des JO-2024

Avec ce troisième sacre et cette septième médaille, la France est d'ores et déjà assurée d'obtenir son meilleur résultat dans des Mondiaux depuis 2017. De bon augure à moins de deux ans des JO-2024 de Paris qui auront lieu sur la même piste. Dans l'américaine, discipline olympique, la France avait été championne du monde pour la dernière fois en 2017 avec déjà Benjamin Thomas, associé alors à Morgan Kneisky.

En retard en début de course, Thomas, médaillé d'argent samedi sur l'omnium, et Grondin ont pris la tête au huitième sprint. Ils ont ensuite fait la course parfaite pour assoir leur domination, prenant même un tour d'avance sous les "allez les Bleus" fiévreux du vélodrome de Saint-Quentin.

Largement en tête, ils ont pu se payer le luxe de commencer à lever les bras dans le dernier tour, dans une ambiance de feu. Mathilde Gros avait apporté la première médaille d'or à la France vendredi dans l'épreuve de vitesse. Samedi, c'est une autre sprinteuse, Marie-Divine Kouamé qui l'a emporté sur le 500 m.