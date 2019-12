Boxe : Joshua prend sa revanche sur Ruiz et récupère les titres mondiaux IBF, WBA et WBO des lourds

Le Britannique Anthony Joshua a pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz et récupéré ses titres mondiaux IBF, WBA et WBO des lourds en s'imposant aux points, samedi à Diriya, en Arabie saoudite.

Un combat peu spectaculaire

Joshua (30 ans, 23 victoires dont 21 KO, 1 défaite) avait perdu ses ceintures à la surprise générale le 1er juin au Madison Square Garden de New York face à Ruiz en étant mis KO au 7e round, subissant la première défaite de sa carrière. Il a réussi à se relancer en misant cette fois sur une tactique plus prudente lors d'un combat peu spectaculaire. Méfiant et vigilant, le grand Britannique (1,98 m) a maintenu la distance avec le rondouillard Ruiz (30 ans, 33 victoires dont 22 KO, 2 défaites), qui n'a que très peu mis en danger son challenger.

Ouvert à l'arcade gauche dès la 1re reprise, l'Américain d'origine mexicaine n'a pourtant cessé d'avancer sur son adversaire mais a semblé plus pataud qu'en juin à New York. À la pesée d'avant combat, Ruiz avait accusé sept kilos de plus qu'il y six mois sur la balance (128,36).