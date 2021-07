JO : pour Laura Flessel, le médaillé d'or d'escrime Romain Cannone "s'est fait plaisir"

INTERVIEW

Sélectionné en dernière minute, novice aux Jeux olympiques, un gabarit atypique et un palmarès jusque-là vierge : à 24 ans, Romain Cannone, a fait sensation ce dimanche en remportant le tournoi d'épée, synonyme de premier titre olympique pour la délégation française à Tokyo. Invitée d'Europe Soir, la quintuple médaillée olympique dans ce sport, Laura Flessel, n'a pas caché sa joie après cette victoire. "Je suis fière parce que c'est la jeunesse. C'est aussi une nouvelle génération. Après Amandine et Luka, c'est au tour de Romain et on est ravi", a-t-elle assuré.

"Il a joué d'une belle escrime"

L'ancienne ministre des Sports qui avait elle-même remporté deux médailles d'or aux JO d'Atlanta en 1996, est également revenue sur la performance de l'épéiste, qui a battu plusieurs têtes de séries dans ces Jeux Olympiques. "Il a été fort, il a été dans l'action. Il n'était pas spectateur de ses matchs mais décisionnaire. Il a joué d'une belle escrime et a été dans l'opposition, dans l'action, dans la contre offensive. Il a touché en bas, en haut. C'était agréable de voir la façon dont il a géré ce plaisir. Il a vraiment été fier de représenter la France, mais il s'est fait plaisir et ça fait vraiment vraiment chaud au cœur", a poursuivi Laura Flessel.

Pour elle, Romain Cannone a été dans la créativité durant ces Jeux. "Il a amené une certaine sérénité autour de la piste et c'est toujours plaisant de pouvoir suivre un escrimeur qui amène une certaine folie dans son jeu, a conclu l'ancienne sportive de haut niveau. Ce sport, c'est toucher sans se faire toucher et avec lui, toutes les opportunités étaient belles. Alors chapeau champion".