JO Paris 2024 : opposés aux Danois, les handballeurs français entrent (déjà) dans le vif du sujet

Deux jours après leurs homologues féminines, les handballeurs masculins français entrent en lice aux JO de Paris 2024, ce samedi soir à 21 heures contre le Danemark. Les hommes de Guillaume Gille, champions olympiques en titre, affichent leurs ambitions : ils veulent la médaille d'or autour du cou. Les Bleus savent qu'ils sont les grands favoris de ce tournoi olympique à domicile.

Pas de pression, même à domicile

Il n'est toutefois pas question pour autant de se mettre la pression, explique le capitaine Luka Karabatic. "Ça ne change pas énormément pour nous parce que, avec l'équipe de France, ça fait de nombreuses années qu'on arrive à chaque fois en tant que favoris sur des compétitions", souligne le joueur à Europe 1.

À une différence près : le fait de jouer à domicile. "Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on est aussi attendu par notre public parce qu'on est chez nous. Mais il n'y a que des combattants dans cette équipe. Donc, je pense que mentalement, on est prêts", affirme Luka Karabatic.

Une entrée en lice pour le moins corsée

Pourtant, les Français auront fort à faire pour leur premier match ce samedi soir contre les Danois, finalistes des derniers Jeux contre les Bleus à Tokyo. Une entrée en matière corsée, loin d'effrayer Nedim Remili. "Évidemment que c'est un gros match. C'est ce qui nous permettra de voir à quel point notre préparation a été efficace ou pas", convient-il. "On ne tirera pas de conclusions hâtives, par contre, ça reste toujours plaisant, les Jeux face aux Danois."

Pas de pression non plus du côté de la légende Nikola Karabatic, 40 ans, qui dispute sa dernière compétition avec le maillot tricolore. "Je ne suis pas du tout en mode 'adieux' et 'émotions', d'avoir envie de dire des choses aux gens. J'ai envie d'être sur le terrain et de gagner des matches. Laissez-moi tranquilles avec ça. Encouragez-nous à fond. Moi, j'ai juste envie de me donner à fond", relate-t-il à Europe 1. Le vétéran de l'équipe de France de hand espère bien décrocher à Paris une quatrième médaille d'or olympique.