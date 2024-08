Cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 : Pauline Ferrand-Prévot et Antoine Dupont porte-drapeaux

Pauline Ferrand-Prévot, sacrée en VTT, et Antoine Dupont, médaillé d'or au rugby à sept, ont été choisis comme porte-drapeaux pour la cérémonie de clôture des Jeux de Paris, dimanche soir au Stade de France à Saint-Denis.

Le nom de Léon Marchand avait également circulé

"Chez les femmes, ce sera une des premières athlètes qui nous a embarqués et fait rêver dans ces Jeux olympiques (...) Pauline Ferrand-Prévot et (...) dès le début, il y a aussi un autre sport collectif qui nous a embarqués avec cette médaille d'or du rugby (...) et ce sera Antoine Dupont le deuxième porte-drapeau", a annoncé David Lappartient, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lors d'une conférence de presse dimanche matin.

Antoine Dupont est le capitaine de l'équipe de France de rugby à VII, qui a apporté la toute première médaille d'or de ces Jeux de Paris à la France, le 27 juillet au Stade de France, après avoir battu les Fidji (28-7). Pauline Ferrand-Prévot, qui domine le VTT depuis une décennie, s'est offert sa première médaille d'or olympique pour sa troisième participation, au lendemain du sacre du rugby à 7, apportant à la France sa deuxième médaille d'or des Jeux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, qui s'est déroulée de façon inédite sur la Seine, le nageur Florent Manaudou et la discobole Mélina Robert-Michon avaient porté l'étendard tricolore. Le nom de Léon Marchand, nageur quintuple médaillé dont quatre en or aux JO-2024, avait circulé comme porte-drapeau pour la cérémonie de clôture, qui retrouvera dimanche un cadre classique, celui d'un stade.

"On voulait un sport individuel et un sport collectif, il nous semblait compliqué de ne pas avoir un champion issu d'un sport collectif. On avait pléthore de choix, tant mieux pour nous", a souligné Lappartient, invitant "à assister à la cérémonie de clôture ce soir (dimanche)".