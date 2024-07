JO de Paris 2024 : comment la Seine est-elle devenue «baignable» ?

Anne Hidalgo est fin prête pour sa baignade dans la Seine : le maire de Paris l'avait promis et elle s'apprête à le faire ce mercredi matin à 10 heures, en compagnie du président du comité des Jeux olympiques Tony Estanguet, sous une météo ensoleillée, dans une eau à 20 degrés et surtout une eau baignable, selon les dernières analyses de l'ONG Surfrider Foundation, spécialisée dans la qualité des eaux.

Deux sources d'inquiétude

Les tests sont enfin positifs après des semaines d’incertitude. "Il y a plusieurs facteurs qui ont permis la bonne qualité de ses eaux. Ça reste principalement des conditions estivales, c'est-à-dire des débits qui sont importants et des apports bactériens moins importants sur le bassin versant. Ensuite, il y a eu des gros travaux d'investissement, notamment le bassin de rétention d'Austerlitz", détaille Marc Valmassoni, chargé de campagne qualité de l’eau pour Surfrider.

Ce bassin de rétention prévu pour éviter que les eaux polluées ruissellent dans la Seine a coûté 1,4 milliard d’euros. Mais à deux semaines des premières épreuves, des points de vigilance persistent. "Deux sources d'inquiétude c'est soit une grosse pluviométrie, soit un apport d'une pollution ponctuelle qu'on ne maîtriserait pas", ajoute Marc Valmassoni.

Les épreuves de triathlon prévues les 30 et 31 juillet

Le comité des JO garde tout de même bon espoir que les signaux restent au vert dans les prochaines semaines. "On est capable aussi de se projeter d'ici à quelques jours pour être vraiment certain d'un niveau tout à fait acceptable à la fois de qualité de l'eau et aussi de débit de courant dans la Seine qui était encore samedi dernier un peu fort", explique Benjamin Maze, directeur technique de la fédération française de triathlon.

Les épreuves de triathlon dans la Seine sont prévues les 30 et 31 juillet prochains. Si le fleuve n’est pas baignable au moment des épreuves de nage, elles pourraient être décalées de quelques jours ou scénario catastrophe, être annulées.