JO Paris 2024 : découvrez les 14 athlètes français candidats pour être porte-drapeaux des Bleus

Quatorze athlètes, parmi lesquels Florent Manaudou (natation), Charlotte Bonnet (natation), Mélina Robert-Michon (athlétisme) ou Earvin Ngapeth (volley), sont candidats pour être porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet, a annoncé jeudi le Comité olympique français (CNOSF). Les deux porte-drapeaux (un homme, une femme), à choisir parmi ces six hommes et huit femmes, seront élus pour la première fois par un vote électronique de l'ensemble des athlètes composant la délégation étalé les 9 et 10 juillet. Le résultat sera dévoilé le 12 juillet.

Certains candidats n'ont pas encore validé leur ticket pour les JO

Les 14 candidatures reçues ont toutes été validées, car toutes "respectent les critères qui avaient été définis", a indiqué jeudi David Lappartient, le président du CNOSF, lors d'un point presse. L'un des critères avait créé des remous, celui excluant les anciens porte-drapeaux de cette élection, une règle critiquée par la judoka et championne olympique Clarisse Agbegnenou, porte-drapeau aux JO de Tokyo en 2021.

S'il n'y a pas d'énorme surprise dans la liste dévoilée jeudi, certains candidats n'ont pas encore validé leur ticket pour les JO, à commencer par le perchiste Renaud Lavillenie. Cinq fédérations (athlétisme, boxe, escrime, natation et voile) ont présenté deux candidats, un homme et une femme. Quatre autres n'en ont présenté qu'un ou une (basket, football, judo et volley)

Dans le cas où deux athlètes de la même fédération arriveraient en tête, c'est celui ou celle qui aura le plus de voix qui sera désigné. Pour les paralympiques, la délégation devra faire son choix entre quatre candidats, deux hommes et deux femmes issus de trois fédérations.