JO Paris-2024 : à New York, la ministre du Tourisme tente de «rassurer» sur la sécurité à Paris

La ministre déléguée au Tourisme Olivia Grégoire, en visite à New York, a voulu "rassurer" des professionnels américains du tourisme avant les JO de Paris 2024 face aux risques sécuritaires dans une ville qui accueillera 15 millions de visiteurs. Dans un contexte international tendu, des guerres en Ukraine et à Gaza aux menaces d'attentats en France et en Europe, Olivia Grégoire a reconnu vendredi soir auprès de l'AFP avoir été dépêchée dans la mégapole économique et culturelle américaine pour "rassurer sur la préparation et la sécurité déployée lors des Jeux olympiques et paralympiques".

"Nous avons préparé ces Jeux depuis sept ans avec un niveau de risque maximum, de sorte que nous soyons prêts (face) à tous les cas imaginables", a fait valoir la ministre du Tourisme. Après une attaque à Moscou revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), le Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé le 24 mars "rehausser" le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé "urgence attentat".

"45.000 gendarmes et policiers"

Sa ministre du Tourisme a rappelé à ses interlocuteurs américains des secteurs du tourisme et du voyage que pour la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, "45 000 gendarmes et policiers, plus 18 000 militaires de 'Sentinelle', plus 18.000 recrutements en matière de sécurité privée" seront mobilisés. Le nombre de gendarmes et policiers tombera à 35.000 au cours des Jeux.

"Nous avons aussi activé pour Paris et l'Île-de-France 700 brigades qui tout au long des Jeux assureront la sécurité dans et aux abords" des sites sportifs, a précisé Olivia Grégoire. Elle s'est réjouie que les Américains aient été les premiers à revenir en France dès la réouverture des frontières en 2022 après la pandémie de Covid, avec cinq millions d'arrivées des États-Unis cette année-là. Cela s'est confirmé en 2023 et au premier trimestre de cette année.

"L'intégralité des espaces de compétition sont tous accessibles à vélo"

Les arrivées par avion en France en provenance de nombre villes américaines sont en hausse de 45% pour la période des Jeux et sur "les 2,2 millions de billets achetés à l'étranger, 16% l'ont été par des Américains, deuxième clientèle internationale après les Britanniques", selon Olivia Grégoire. Et les recettes touristiques qu'ont générées les Américains en 2023 ont représenté 6,2 milliards d'euros, soit 10% des recettes internationales du tourisme en France, première destination mondiale avec plus de 100 millions de visiteurs par an.

Olivia Grégoire a enfin assuré avoir répondu aux "préoccupations" des Américains sur la "mobilité" et les déplacements : "l'intégralité des espaces de compétition sont tous accessibles à vélo ; nous avons construit, consolidé 415 km de pistes cyclables à Paris et en Île-de-France" et amélioré les transports en commun et en taxi.