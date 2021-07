JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du lundi 26 juillet

L'honneur de l'équipe de France est sauvé aux Jeux olympiques de Tokyo grâce à deux nouvelles médailles obtenues lundi. D'abord, la judoka Sarah-Léonie Cysique est repartie avec l'argent dans la catégorie des -57 kilos après sa défaite en finale. Une heure après, c'est la sabreuse Manon Brunet qui s'est elle imposée sur la petite finale en escrime. L'autre satisfaction du clan tricolore repose sur l'équipe de France féminine de basket à 3x3 qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Avec cinq médailles, la France se classe 10e au tableau général, juste derrière l'Italie.

Mais cette cinquième journée de compétition a été émaillée par nombre breloques manquées pour les Bleus. La première est à mettre au crédit du triathlète Vincent Luis, double champion du monde qui n'est arrivé qu'en 13e position tôt ce matin à Tokyo.

Sarah-Léonie Cysique, si proche de la médaille d'or

La délégation tricolore a ajouté deux médailles dans son escarcelle grâce à Sarah-Léonie Cysique et Manon Brunet. D'abord, c'est la judoka de 23 ans qui a pris la médaille d'argent dans la catégorie des -57 kg. La jeune française, qui cherchait le titre olympique, a été disqualifiée après un mouvement jugé dangereux pour elle-même par les juges. "J'avoue que j'étais un peu dans l'incompréhension. Pour moi, je ne fais pas d'action dangereuse. Donc il y a un sentiment d'injustice mais c'est le sport et les arbitres sont là pour juger selon leur vision. S'ils considèrent que j'ai fait action dangereuse, je dois l'accepter, même si je ne suis pas en accord", a déclaré Sarah-Léonie Cysique après son combat, qui reste satisfaite de sa deuxième place.

Sarah-Léonie Cysique battue dans l'incompréhension en finale !



Sanctionnée pour une action dangereuse, la Sarcelloise écope d'un carton rouge. La Kosovare Nora Gjakova est alors sacrée championne olympique #Tokyo2020



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/5SjYrV3Hzt — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Manon Brunet, la revancharde

Une autre satisfaction de la journée des tricolores est venue peu après, par l'intermédiaire de la médaille de bronze glanée par l'escrimeuse Manon Brunet. La sabreuse de 25 ans, tête de série N.4, s'est imposée avec la manière dans la petite finale de la discipline face à la Hongroise Anna Marton, 15 touches à 6. La Lyonnaise s'est effondrée en larmes après le duel, congratulée par ses coéquipières. Manon Brunet a réussi à se remobiliser après son match décevant en demi-finale, où elle s'était inclinée contre la Russe Sofia Pozdniakova (N.16), par 15 à 10. Elle prend ainsi sa revanche sur les JO de Rio 2016, où elle avait échoué au pied du podium.

L'énorme désillusion de Vincent Luis

La journée des Bleus avait tout de même bien mal débuté. Double champion du monde de triathlon, le Français Vincent Luis, grand favori, n'est arrivé qu'en 13e position de l'épreuve olympique. Pourtant en tête après la natation, le Français a poursuivi sur sa lancée à vélo avant de craquer dès le début de la course à pied. L'athlète de 32 ans réalise sa moins bonne performance olympique, après une 11e place en 2012 et une 7e position en 2016, alors qu'il visait le titre olympique cet été. Après la course, le premier Tricolore au classement a dit avoir été perturbé par le faux départ. Il a également regretté ne pas avoir eu "le niveau suffisant" pour jouer le podium.

Le Norvégien Kristian Blummenfelt, impressionnant dans le dernier tour et au bout de l'effort, devient champion olympique de triathlon.



Vincent Luis, premier Français, se classe treizième #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/wGphpDc58l — France tv sport (@francetvsport) July 25, 2021

Natation, des déceptions et des promesses

Après l'échec de Vincent Luis au triathlon, le relais tricolore du 4x100 mètres nage libre emmené par Florent Manaudou, Maxime Grousset, Mehdy Metella et Clément Mignon n'a terminé qu'à la 6e place de la finale, loin derrière les champions olympiques américains, et ne réussit donc pas à conserver sa médaille d'argent des Jeux de Rio 2016. En natation également, la Nordiste Marie Wattel a craqué en fin de course du 100 mètres papillon en finissant elle aussi au 6e rang de l'épreuve.

Les nageurs français du 4x100 mètres nage libre, après un bon départ, terminent à la sixième place de la finale olympique.



Caeleb Dressel, avec les USA, remporte son premier titre de la semaine #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/pyYFxTYaiT — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Sur le 200 mètres nage libre, belle qualification en demi-finales en revanche pour Charlotte Bonnet, quatrième de sa série et 10e temps au total (1 min 56 sec 88). La nageuse de Nice disputera les demies dans la nuit de mardi. D'autres espoirs de la natation tricolore ont aussi validé leur ticket pour les demi-finales de leur épreuve. Le Toulousain Léon Marchand, 19 ans, jouera le 200 mètres papillon et Cyrielle Duhamel, 21 ans, sera elle alignée sur le 200 mètres quatre nages.

L'hécatombe en surf

Dans les eaux, il y a eu d'autres déceptions avec les épreuves de surf. Jérémy Florès, l'un des meilleurs de la discipline, a été éliminé dès les huitièmes de finale face à l'Australien Owen Wright, malgré un beau mouvement trouvé sur des conditions toujours délicates. La surfeuse Johanne Defay, numéro deux mondiale et elle aussi grande chance de médaille, et Pauline Ado ont été également sorties au même stade de la compétition. Seul rescapé : Michel Bourez qui s'est extirpé des huitièmes dans son duel face au Marocain Ramzi Boukhiam (12,43 points contre 9,40).

De nombreuses autres déceptions côté français

Parmi les autres désillusions du clan tricolore, la championne d'Europe 2020 de taekwondo, Magda Wiet-Hénin, a été éliminée dès le 1er tour par l'Égyptienne Hedeya Wahba dans la catégorie des -67 kg. En canoë, le Français Martin Thomas, premier des demi-finales, ne s'est classé qu'en 5e position lors de la finale. Même résultat pour Victor Koretzky sur la course de VTT, où il a pourtant été à la bagarre pour le podium. Mauvaise nouvelle aussi pour Enzo Lefort en escrime, battu en quarts de finale par l'Italien Garozzo, champion olympique en titre, sur le score de 15 touches à 10.

Martin Thomas termine en cinquième position lors de la finale du slalom en canoë.



Le Slovaque Benjamin Savsek remporte l'or olympique devant Lukas Rohan et Sideris Tasiadis.



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/tjTgD2NyM1 — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Le tir français également n'a pas été au rendez-vous lundi. Après la lourde défaite de l'équipe de France de tir à l'arc contre les États-Unis 6 manches à 0, Éric Delaunay s'est classé 5e de la finale du skeet (tir aux plateaux d'argile) et n'a pas réédité sa performance de la phase préliminaire où il avait battu le record olympique des qualifications.

Du côté des sports de raquette, outre l'élimination de Fiona Ferro, la dernière représentante tricolore dans le tableau de tennis du simple féminin, le duo mixte de tennis de table Emmanuel Lebesson et Jian-Nan Yuan a manqué la médaille de bronze en s'inclinant sèchement en quatre manches dans la petite finale face aux numéros un mondiaux, les Taiwanais Lin Yu Ju et Cheng I-Ching (11-8, 11-7, 11-8, 11-5).

Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan s'inclinent face à Taïwan. #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/S7K1KLXxuu — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Les sports collectifs assurent

Du côté des sports collectifs en revanche, tout va bien pour les Français. Pour la première apparition du basket à 3x3 aux JO, les Bleues avec Laetitia Guapo se sont qualifiées en quarts de finale grâce à deux victoires en deux matches disputés ce lundi, face à la faible Mongolie (22-18) et le Comité olympique russe (17-14). Elles joueront leur quart de finale mardi, à partir de 13h30 heure française.

Victoire de la France contre le Brésil 34-29



Les handballeurs s'imposent facilement à l’occasion de leur deuxième match de poule. Prochaine rencontre mercredi contre les Allemands #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauYpic.twitter.com/UtypsN6CVd — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Plus tôt dans la journée, l'équipe masculine de handball s'est imposée tranquillement face au Brésil (34-29) et enchaîne avec un deuxième succès dans la phase de groupes. Les volleyeurs tricolores ont également fait respecter la hiérarchie en battant les Tunisiens en trois sets (25-21, 25-11, 25-21), et se remobilisent après la lourde défaite d'entrée contre les États-Unis.