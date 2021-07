JO : la star américaine Simone Biles explique son forfait par des "démons dans (sa) tête"

La superstar américaine de la gymnastique, Simone Biles, a expliqué son retrait du concours par équipes de gymnastique par "des démons dans (sa) tête", mardi, aux Jeux olympiques de Tokyo. "Dès que je monte sur le tapis, c'est juste moi et ma tête… traiter avec des démons dans ma tête (…) Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être", a-t-elle expliqué à la presse.

Des examens réalisés quotidiennement

La Fédération américaine de gymnastique a déclaré que la jeune athlète "s'est retirée de la compétition par équipes pour des raisons médicales. Des examens seront réalisés quotidiennement pour déterminer si elle peut recevoir le feu vert médical pour les compétitions à venir."

Remplacée lors du concours par équipes, Simone Biles a assisté impuissante à la victoire du Comité olympique russe en finale, devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. La gymnaste de 24 ans, déjà quadruple championne olympique à Rio en 2016, vise de nouvelles médailles d'or à Tokyo pour entrer un peu plus dans la légende de la discipline, et notamment pour se rapprocher des neuf titres de la Soviétique Larissa Latynina dans les années 1950-60.

Un parallèle avec Osaka

Son questionnement fait écho à celui exprimé par la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, qui s'était retirée de Roland-Garros cette année. Hasard du calendrier, Osaka faisait mardi son retour à la compétition après deux mois d'absence et cet épisode douloureux et a été éliminée du tournoi de tennis des Jeux.