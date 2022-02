JO d'hiver : le Français Johan Clarey décroche l'argent en descente

Le Suisse Beat Feuz a remporté à 34 ans la descente des Jeux olympiques 2022 , lundi à Yanqing, devant le Français Johan Clarey, devenu à 41 ans le médaillé olympique le plus âgé en ski alpin de l'histoire. Feuz a devancé Clarey de 10/100e et l'Autrichien Matthias Mayer de 16e/100e pour décrocher le titre le plus important de sa carrière. Il avait remporté il y a quatre ans la médaille de bronze en descente et l'argent en super-G. Il compte à son palmarès un titre mondial en 2017 à domicile à Saint-Moritz dans l'épreuve-reine, les quatre derniers globes de la Coupe du monde de descente, ainsi que seize victoires sur le circuit mondial.

À 41 ans, Johan Clarey est le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire

Clarey, déjà 2e derrière Feuz en janvier lors d'une des deux descentes de Kitzbühel, a nettement battu le précédent record de longévité pour un médaillé olympique, détenu jusque-là par l'Américain Bode Miller qui avait 36 ans lorsqu'il avait remporté le bronze du super-G en 2014. Le Norvégien Alexander Aamodt Kilde, grand favori de cette descente, a terminé à la 5e place, à 51/100e du nouveau champion olympique.

La descente des JO-2022, première épreuve de ski alpin de la quinzaine olympique, était initialement programmée dimanche, mais avait été reportée à lundi en raison de forts vents. Elle s'est déroulée sur un ruban de neige artificielle de 3 km, serpentant entre les rochers et buissons d'un massif aride, dans un pays qui n'avait jamais accueilli d'épreuve internationale de ski alpin.