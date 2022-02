JO d'hiver à Pékin : «On espère ramener 17 médailles», confie Claude Onesta

Claude Onesta croit au potentiel des athlètes français. Invité au micro de Thierry Dagiral ce samedi matin sur Europe 1, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball, désormais manageur de la haute performance au sein de l'Agence nationale du sport, confie ses ambitions pour les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Il espère que les Bleus ramèneront 17 médailles.

"Ils ont envie d'en découdre"

"On espère un total de 17 médailles", assure-t-il sur Europe 1. En revanche, Claude Onesta assure qu'il ne "fixe pas des objectifs". "Cela serait prétentieux", souligne-t-il au micro de Thierry Dagiral. "Je crois qu'on discute beaucoup avec les intéressés, les entraîneurs, les directeurs techniques nationaux des fédérations. Il y a aussi des analyses qui sont faites au niveau mondial, au regard des compétitions".

Selon Claude Onesta, les Français sont en forme. "Ils vont plutôt bien. Je crois qu'ils sont surtout heureux que les compétitions démarrent. Vous savez, les Jeux olympiques sont un rendez vous que l'on prépare de très longue date". La situation sanitaire a compliqué les choses pour les athlètes qui, pour certains, n'ont pas pu disputer de grandes compétitions pendant deux ans. Ils vont donc devoir se remettre dans le bain. "Il faut arriver à rentrer en compétition", souligne Claude Onesta. "Surtout dans le contexte de ces deux dernières années où tout est compliqué, où on ne sait jamais ce que sera l'avenir proche. Mais je crois qu'ils sont sur place et maintenant, ils ont envie d'en découdre".

Les JO, "un laboratoire magnifique"

Quel rôle va jouer Claude Onesta dans cette compétition ? "Les Jeux olympiques, c'est un endroit assez sensible où il faut juste voir. Il ne faut pas modifier ce que les athlètes ont l'habitude de vivre. En règle générale, il faut les laisser dans leur bulle. Il faut les laisser dans tout ce travail qu'ils ont mis en œuvre avec leur staff. Il faut le moins possible aller interférer", explique-t-il. "Nous, on va là bas pour observer, pour échanger, pour mieux comprendre. C'est un laboratoire magnifique, parce que là, tout d'un coup, vous êtes en situation. Il y a des idées, il y a des analyses qui devront être faites de manière très fine. Donc, ça sert toujours. C'est une véritable photographie qui sert à construire les quatre années suivantes".

Optimiser le potentiel des athlètes

Pendant toute la compétition, Claude Onesta va aussi faire en sorte d'accompagner les athlètes. "J'essaie de mettre des moyens là où il en faut pour que ceux qui ont du potentiel arrivent à le mettre en œuvre. Donc, on travaille beaucoup en lien avec les entraîneurs", affirme-t-il sur Europe 1, avant de rappeler : "Mais ceux qui fabriquent les champions sont les champions eux-mêmes, bien sûr, et leurs entraîneurs".