Ski alpin : Johan Clarey devient l'athlète le plus âgé à monter sur le podium

En plus d'une médaille, il a établi un record. Johan Clarey, 41 ans, a remporté la médaille d'argent ce lundi matin lors de l'épreuve de descente des Jeux olympiques de Pékin . Il devient l'athlète le plus âgé à monter sur un podium olympique, toutes disciplines de ski alpin confondues. Le précédent record datait de l'autre star américaine du ski alpin, Bode Miller, médaillé de bronze à Sotchi en 2014. L'américain était alors âgé de 36 ans.

"Je suis entouré de super champions, donc c'est fantastique"

"Jo", surnommé aussi "tonton" ou "le vieux" par ses coéquipiers s'est confié au micro d'Eurosport : "Tout le monde me dit : 'c'est super, à 41 ans'. Mais à 41 ans, c'est difficile de se remobiliser tous les jours. Hier, j'ai laissé pas mal d'énergie. Ce matin, j'étais assez fatigué, mais j'ai réussi à me remobiliser une minute avant le départ, j'étais juste bien et prêt à faire le job. J'ai su que j'avais fait une bonne manche, mais en descente, on sait jamais [si on va faire] premier, deuxième, troisième ou même dixième. Aujourd'hui, c'était une course plutôt régulière. Je suis entouré de super champions sur le podium, donc c'est fantastique".

Johan Clarey détient également un autre record : il est l'homme le plus rapide en coupe du monde. En 2013, en Suisse, il avait atteint une vitesse de pointe enregistrée à 162 km/h.