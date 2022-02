JO d'hiver de Pékin : une «contusion simple de l'épaule» pour Pinturault

Le skieur Alexis Pinturault, qui a chuté lors du slalom du combiné des Jeux olympiques de Pékin ce jeudi, souffre d'une "contusion simple de l'épaule" droite, a indiqué dans un communiqué le Comité olympique français. "Les bilans clinique et radiologique sont rassurants", "tout est mis en place pour qu'il soit compétitif lors du slalom géant" de dimanche, écrit l'instance, alors que Pinturault craignait pour la suite de ses JO (géant et slalom) après sa course.

Déception pour le skieur

Favori du combiné alpin, le Français aux trois médailles olympiques (bronze du géant en 2014 et 2018, argent du combiné en 2018) a connu une grande désillusion jeudi en sortant lors du slalom du combiné sur une lourde chute. Apparu en larmes et le bras en écharpe devant la presse, il craignait pour la suite de ses Jeux avant les bilans médicaux.

Après sa 11e place sur le super-G mardi, Pinturault fait partie des favoris du géant dimanche, puis des outsiders pour le slalom le mercredi 16 février, avant une éventuelle participation au parallèle par équipes mixte le 19. Numéro 1 mondial l'hiver dernier, le Savoyard de 30 ans connaît une saison plus difficile, pendant laquelle il n'a pas encore décroché de victoire.

L'équipe de France de ski alpin a pour l'instant remporté une médaille lors des JO de Pékin avec l'argent de Johan Clarey sur la descente lundi.