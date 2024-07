JO d'hiver 2030 : Macron va se rendre devant le CIO pour appuyer la candidature de la France

La 142e session du CIO est censée attribuer officiellement, par un double vote mercredi, les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises, seules en lice, et ceux de 2034 à la ville américaine de Salt Lake City, déjà hôte de l'édition 2002.

Candidature favorite face à la Suède et à la Suisse

Mais la crise politique en France complique la donne, le gouvernement, démissionnaire, ne pouvant fournir certaines garanties exigées par l'organisation olympique. Il s'agit avant tout de la garantie de livraison des Jeux, qui relève des compétences gouvernementales - et non de celles du président de la République - et doit donc être matérialisée par la signature du Premier ministre, avant d'être votée par le Parlement avec la loi de finances.

La candidature française, préférée en novembre dernier à la Suède et la Suisse, a été conduite en quelques mois par Laurent Wauquiez (LR) et Renaud Muselier (Renaissance), patrons des régions Rhône Alpes-Auvergne et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, avec le soutien appuyé de l'Elysée