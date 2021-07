JO de Tokyo : le résumé de la journée des Français du samedi 31 juillet

Que de médailles ce samedi pour les Bleus ! On n'y était pas vraiment habitués depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo, mais les athlètes tricolores ont performé toute la journée. Pas moins de six médailles ont été récoltées, avec notamment le titre olympique de l'équipe de France de judo emmenée par Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou dans le premier concours par équipes mixtes aux JO. Charline Picon et Thomas Goyard ont glané chacun l'argent à la planche à voile, tout comme les Bleues du rugby à VII, battues en finale par la Nouvelle-Zélande, et les sabreuses qui se sont elles inclinées contre les Russes dans le match pour l'or. Enfin, l'équipe mixte de triathlon est montée sur la troisième marche du podium avec la médaille de bronze.

Dans le même temps, quelques athlètes français attendus sont entrés en lice en athlétisme. Renaud Lavillenie s'est qualifié pour la finale du saut à la perche. Pierre-Ambroise Bosse au 800 mètres et Jimmy Vicaut sur le 100 mètres se sont tous les deux hissés en demi-finales. En revanche, Mélina Robert-Michon n'a pas passé le cap des qualifications. La délégation française compte 19 médailles et remonte à la 8e place au classement.

Les judokas français premiers champions olympiques par équipes !

Magistrale performance de l'équipe de France de judo avec Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou ! Les Français ont balayé les Japonais en finale de la première épreuve par équipes mixtes (4-1) dans le temple du judo. Après un match difficile en quarts contre Israel (4-3), et malgré une balade de santé en demies contre les Pays-Bas (4-0), les judokas tricolores ne partaient pas favoris en finale contre plusieurs japonais champions olympiques en individuel. Clarisse Agbegnenou a d'abord lancé les Bleus avec une victoire sur ippon, puis Axel Clerget a fait de même dans le deuxième relai.

Le podium du judo par équipes avec les Bleus qui sont sur la plus haute marche !



La Marseillaise retentit dans le Nippon Budokan pour la deuxième fois depuis le début de





Si Romane Dicko a butté au troisième round, la star Teddy Riner a ensuite maîtrisé son adversaire Aaron Wolf, médaillé d'or chez les -100 kilos, sur waza-ari au golden score. C'est la jeune Sarah Léonie-Cysique, 23 ans, qui a délivré l'équipe de France grâce à un waza-ari bien défendu jusqu'à la fin du temps réglementaire. Les judokas français ramènent une quatrième médaille d'or des JO de Tokyo, la 8e tous métaux confondus pour le judo tricolore. Les Jeux de Tokyo sont la plus belle moisson dans l'histoire de la discipline en France.

Les planches à voile argentées de Charline Picon et Thomas Goyard

Les véliplanchistes français avaient validé la médaille dès jeudi, et il restait à en connaître la couleur. C'est finalement l'argent pour Charline Picon et Thomas Goyard qui font honneur à la planche à voile tricolore. Charline Picon d'abord a remporté la dernière régate samedi mais n'a pas pu rattraper la Chinoise Lu Yunxiu dans des conditions de petit vent. La Rochelaise de 36 ans est montée sur la deuxième marche du podium, cinq ans après son titre olympique à Rio en 2016.

Charline Picon VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE en voile RS:X !



Elle remporte sa deuxième médaille olympique après l'or en 2016 à Rio. Félicitations Charline



Le Martiniquais Thomas Goyard a également décroché l'argent un peu plus tard dans la matinée. Derrière l'intouchable néerlandais Kiran Badloe, le Français a réussi à consolider sa deuxième place aux dépens du Chinois Bi Kun et de l'Italien Mattia Camboni, aux affûts. Thomas Goyard s'offre une médaille olympique pour sa première participation aux JO.

Les Bleues du rugby à VII et du sabre également médaillées d'argent

Deux belles équipes de France qui peuvent elles aussi savourer la breloque en argent aux Jeux de Tokyo. Les Bleues du rugby à VII sont d'abord montées sur la deuxième marche du podium après leur défaite en finale contre les Néo-Zélandaises, grandissimes favorites à la médaille d'or (26-12). Malgré l'essai de Caroline Drouin en réponse aux All blacks en début de match, l'équipe de France a été dominée tout au long de la partie. Les Françaises peuvent toutefois être fières de leur parcours, au cours duquel elles ont battu la Grande-Bretagne en demi-finales un peu plus tôt (26-19). C'est la première médaille pour la France dans cette discipline.

Quel beau parcours de nos Bleues ! L'équipe de France de rugby à 7 obtient la médaille d'argent après une défaite en finale (26-12) contre la Nouvelle-Zélande





Beau parcours à mettre aussi au crédit des sabreuses tricolores. Manon Brunet, médaillée de bronze en individuel en début de semaine, et ses coéquipières ont perdu la finale de justesse contre les athlètes russes (45-41) et se sont donc emparées de l'argent. La partie avait bien débuté avec des Françaises devant après le quatrième round, mais les Russes ont haussé leur niveau de jeu pour s'imposer au bout du compte. Les Bleues ont disputé la première finale olympique du sabre par équipes dans l'histoire de l'escrime français et ont ramené la quatrième breloque de la discipline à la France aux Jeux de Tokyo.

Belle note de fin pour le triathlon français avec le bronze

Le double champion du monde de triathlon Vincent Luis ne repartira pas bredouille des JO de Tokyo. Dans l'épreuve du relai mixte, l'athlète de 32 ans a pris la médaille de bronze en compagnie de Léonie Périault, Dorian Coninx et Cassandre Beaugrand.Les Tricolores sont arrivés derrière la Grande-Bretagne, championne olympique, et les États-Unis, deuxièmes, après une formidable remontée dans la seconde partie de course. Il s'agit de la première médaille olympique de l'histoire de la discipline pour la France.

La première médaille olympique de l'histoire du triathlon est arrivée ! Léonie Périault, Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Vincent Luis sont bronzés. Les sont titrés





En athlétisme, la déception Mélina Robert-Michon, Renaud Lavillenie en finale

Mélina Robert-Michon ne verra pas la finale du lancer de disque. Médaillée d'argent aux JO de Rio en 2016, l'athlète de 41 ans quitte déjà les Jeux de Tokyo dès les qualifications avec un jet insuffisant à 60,88 mètres. Ça passe en revanche pour Renaud Lavillenie à la perche qui disputera la finale mardi (12h20 heure française) grâce à une barre à 5,75 mètres franchie au premier essai.

Sur le 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse s'est qualifié de justesse pour les demi-finales qui auront lieu dimanche (13h25 heure française). Tout comme le sprinteur Jimmy Vicaut sur l'épreuve du 100 mètres qui se rassure grâce à sa belle deuxième place derrière l'Américain Ronnie Baker en 10"02, son meilleur chrono de l'année. Rendez-vous pour le Français à 12h15 heure française.

Après plusieurs pépins physiques, Jimmy Vicaut rassure et se qualifie en réalisant le deuxième temps (10.07), de sa série, son meilleur temps de la saison





Néanmoins, Laura Valette au 100 mètres haies et Renelle Lamote sur le 800 mètres ne disputeront pas la finale de leur épreuve.

Les basketteurs assurent, les handballeuses proches de la sortie

Du côté des sports collectifs, les basketteurs français ont assuré la première place de leur groupe A en dominant l'Iran (79-62). Le jeune Frank Ntilikina, blessé depuis le début de la compétition, est revenu en forme dans les rangs tricolores. En revanche, la mission se complique dangereusement pour les handballeuses françaises, battues par la Russie d'un petit point (28-27) samedi et qui pointent à la 5e position dans le groupe B. Les Bleues devront impérativement gagner contre le Brésil en clôture de la phase de groupes pour espérer se qualifier en quarts de finale.

En bref, Manaudou impérial, les boxeurs éliminés

Florent Manaudou a fait honneur à son statut de star de la natation française en décrochant le deuxième temps des demi-finales du 50 mètres nage libre, derrière l'impressionnant Caeleb Dressel. Le nageur de Marseille partira à la conquête d'une nouvelle médaille olympique sur cette épreuve, après l'or en 2012 et l'argent en 2016. C'est terminé en revanche pour Maxime Grousset et Mélanie Hénique, éliminés dans leurs demi-finales respectives sur la même distance.

Pas de médaille samedi pour la boxe française. Sofiane Oumiha et Billal Bennama ont perdu tous les deux en huitièmes de finale de leur catégorie. Le verdict est frustrant pour Oumiha, qui aurait pu remporter son combat contre son adversaire américain Keyshawn Davis avec un meilleur jugement des arbitres.

Encore une décision litigieuse en boxe Sofiane Oumiha stoppé en huitièmes de finale face à l'Américain Keyshawn Davis. Brahim Asloum n'en revient pas





En BMX freestyle, Anthony Jeanjean s'est classé quatrième à la fin de la deuxième manche et peut espérer ramener une médaille de Tokyo, au lendemain de la désillusion des cyclistes français. L'équipe de France de sports équestres a elle glissé en neuvième place après la dernière journée de dressage du concours complet. Il reste encore l'épreuve du cross dimanche. Enfin, en golf, les Français Antoine Rozner (-3) et Romain Langasque (-5) sont très loin du podium à la veille du dernier jour de compétition. L'Américain Xander Schauffele est en tête avec un score de -14.