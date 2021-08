JO de Tokyo : ce que vous avez manqué cette nuit

La France a obtenu sa première médaille en natation dimanche aux Jeux olympiques de Tokyo grâce à la deuxième place de Florent Manaudou sur le 50 m nage libre. Un peu plus tard dans la nuit, les fleurettistes français ont gagné leur ticket pour jouer la finale du concours par équipes et assurent donc une 21e médaille pour la délégation tricolore. Autre fait marquant, la colère du boxeur Mourad Aliev, dernier Français en lice dans la discipline et disqualifié à son grand désarroi. Les volleyeurs français emmenés par Earvin Ngapeth ont eux obtenu la qualification en quarts de finale, malgré la défaite contre le Brésil.

Par ailleurs, la star de la natation américaine Caeleb Dressel a de nouveau performé en battant plusieurs records olympiques, pour recevoir un cinquième titre dans ces JO. En revanche, toujours pas d'éclaircie pour la gymnaste Simone Biles qui a de nouveau déclaré forfait pour la finale du sol lundi.

L'argent de Florent Manaudou, première médaille française en natation

Enfin une médaille pour la natation française ! Florent Manaudou a pris l'argent en finale du 50 m nage libre dominée du début à la fin par la star américaine Caeleb Dressel. Le Français, de retour dans les bassins depuis 2019, a signé son troisième podium olympique consécutif sur la distance, après l'or en 2012 et l'argent aussi en 2016. Il devient ainsi le seul nageur de l'histoire à avoir été médaillé à trois reprises consécutivement sur la distance. Avec un temps de 21"55, il devance de deux centièmes le Brésilien Bruno Fratus, mais reste à près de 50 centièmes du chrono de Dressel qui bat un nouveau record olympique en 21"07.

L'argent sur le 50 m nage libre pour Florent Manaudou !



Il s'offre une troisième médaille en trois #JeuxOlympiques sur la distance et la vingtième breloque des JO #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct

Les fleurettistes français en finale, une 21e médaille assurée

Après les sabreuses tricolores samedi, les fleurettistes français se hissent également en finale de l'épreuve par équipes en escrime. Portée par Enzo Lefort, l'équipe de France du fleuret a d'abord maîtrisé l'Égypte pour son entrée en lice (45-34) avant de s'imposer au bout du suspense contre le Japon en demi-finales (45-42). À 12h50, les Français affronteront la Russie pour aller chercher la médaille d'or, et prendre la revanche sur les sabreuses tricolores battues par les Russes samedi en finale. Dans tous les cas, les fleurettistes apporteront une 21e médaille à la délégation française.

Une nouvelle médaille d'assurée pour la !



Erwann Le Péchoux permet à la France de battre le Japon 45-42 pour rejoindre le Russes en finale du fleuret par équipes. Ce sera à 12h50 #Tokyo2020#JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct

La colère de Mourad Aliev, dernier boxeur français éliminé

La boxe française va repartir bredouille des Jeux olympiques de Tokyo. Cinq ans après les titres de Tony Yoka et Estelle Mossely, aucun Tricolore n'a réussi à accrocher une place en demi-finales de sa catégorie. La dernière désillusion provient de Mourad Aliev, engagé dans les +91 kilos, qui a été disqualifié pour avoir porté plusieurs coups de tête à son adversaire britannique Frazer Clarke, à l'origine de saignements selon l'arbitre. Aliev a refusé de quitter le ring peu après, s'estimant lésé par la décision des juges. Après les éliminations également frustrantes de Sofiane Oumiha et Billal Bennama samedi, il ne reste plus aucune chance française en boxe.

La grosse colère de Mourad Aliev après sa disqualification à cause de plusieurs coups de tête à son adversaire selon l'arbitre.



La dernière chance de médaille pour le clan tricolore vient de s'envoler #Tokyo2020



Suivez les JO en direct

Les volleyeurs en quarts de finale malgré une nouvelle défaite

Les volleyeurs français se sont inclinés cette nuit contre le Brésil dans le groupe B après un match épique en cinq sets (3-2) mais se qualifient tout de même pour les quarts de finale du tournoi olympique, en tant que troisième de la poule. Earvin Ngapeth et ses partenaires doivent leur salut à leur magnifique victoire vendredi contre la Russie, leader du groupe, qui leur permet d'arracher un ticket pour le tableau final. Rendez-vous pour les hommes de Laurent Tillie ce mardi 3 août pour la suite de la compétition.

De nouveaux records pour Caeleb Dressel en natation

Il n'en finit plus de marquer l'histoire des JO. L'Américain Caeleb Dressel a non seulement remporté cinq médailles d'or au total à Tokyo, mais a battu de nouveaux records olympiques cette nuit. D'abord sur le 50 m nage libre en individuel avec un temps éclair en finale en 21"07, devançant l'ancien record des JO du Brésilien Cesar Cielo en 2008 (21"30). Quelques minutes après, le Floridien a grandement contribué à battre le record du monde du relais 4x100 m quatre nages des États-Unis en 3'26'78, un chrono plus rapide qu'en 2009, à l'époque des combinaisons. La star de 24 ans n'a pas fini de marquer l'histoire de la natation mondiale.

NOUVEAU RECORD DU MONDE POUR LES ETATS-UNIS ! Quel exploit pour la bande menée par Caeleb Dressel qui remporte le 4x100 m 4 nages haut la main.



Caeleb Dressel glane son 5e titre olympique dans ces jeux.



Suivez les JO en direct

Encore un forfait pour Simone Biles

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles a déclaré forfait pour la finale du sol de lundi après avoir déjà renoncé aux finales du concours général, du saut et des barres asymétriques, a annoncé dimanche la fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter. "Simone se retire de la finale du sol et prendra sa décision pour la poutre (qui se tient mardi, ndlr) plus tard", a fait savoir USA Gymnastics, alors que l'Américaine a stoppé la compétition pour préserver sa santé mentale et physique depuis le concours général par équipe. L'épreuve de la poutre constitue la dernière occasion de voir Simone Biles en compétition aux Jeux de Tokyo.

L'Américain Xander Schauffele remporte le tournoi de golf

Pour la deuxième apparition du golf aux Jeux olympiques depuis 2016, l'Américain Xander Schauffele a succédé au Britannique Justin Rose pour s'offrir la médaille d'or avec un score de -18 devant le Slovaque Rory Sabbatini (-17). Plusieurs grands noms de la discipline sont toujours en course pour la médaille de bronze, avec l'Irlandais Rory McIlroy ou l'Américain Collin Morikawa. Romain Langasque, premier français au classement, pointe à la 35e place avec une marque de -7.