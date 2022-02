JO de Pékin : le Français Clément Noël champion olympique de slalom

Clément Noël est devenu à 24 ans champion olympique de slalom mercredi à Yanqing, apportant un quatrième titre et une treizième médaille à la France aux Jeux olympiques de Pékin. Noël est le premier champion olympique français en ski alpin depuis Antoine Dénériaz, vainqueur de la descente en 2006. Il a devancé de 61/100 l'Autrichien Johannes Strolz, titré en combiné la semaine dernière, et de 70/100 le champion du monde norvégien Sebastian Foss-Solevaag.

Le meilleur temps du second tracé

Sixième de la première manche, Noël a réussi le meilleur temps du second tracé sous un grand soleil pour décrocher sa première médaille internationale après avoir gagné neuf slaloms en Coupe du monde. Il succède pour la France au palmarès du slalom olympique à Jean-Pierre Vidal (sacré en 2002), Jean-Claude Killy (1968) et aux soeurs Christine (1964) et Marielle Goitschel (1968).

Noël s'était révélé au très haut niveau avec une quatrième place surprise aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. Depuis, il a été numéro deux mondial de la spécialité à trois reprises (de 2019 à 2021). Il décroche le titre olympique au coeur d'un hiver mouvementé : il avait remporté le premier slalom de la saison à Val d'Isère avant de ne plus remonter sur le podium les cinq courses suivantes, frustré par des fautes récurrentes. Alexis Pinturault, diminué par une épaule, a terminé à une anonyme 16e place, et repartira des Jeux sans médaille individuelle pour la première fois de sa carrière.