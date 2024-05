JO 2024: l'application pour obtenir et revendre des billets est ouverte

La plateforme pour obtenir ses billets pour les JO mais aussi les revendre s'est ouverte mercredi matin, a-t-on appris auprès des organisateurs. A partir de l'application "paris2024tickets", ceux et celles qui ont acheté des billets à l'occasion des différentes phases de vente pourront les obtenir et si besoin les transférer au destinataire final. La vente en pack notamment, à l'occasion de la première phase, a souvent été un achat de groupe, en famille ou entre amis, et fera sans nul doute l'objet de revente pour les sports associés car toutes les combinaisons entre sports n'étaient pas possibles.

A partir de cette plateforme, il sera aussi possible de revendre les billets au prix d'achat, avec 5% de frais pour le vendeur et 10% pour l'acheteur. Il reste encore beaucoup de places pour le tournoi olympique de football mais plus de 8,27 millions de billets ont déjà été vendus sur les quelque 10 millions en vente, a fait savoir le Cojo. Une salve de 250.000 billets avait été mise en vente 100 jours avant l'ouverture de la compétition le 17 avril dernier. Les billets seront dotés d'un QR code qui "n'apparaît pas pour l'instant, pour empêcher les faux billets", a expliqué Michael Aloisio, directeur général délégué du Cojo, en amont du lancement de l'appli sur les tickets.

100.000 places payantes

"Nous incitons fortement ceux qui acheté des billets à les transférer dès que possible pour que les bénéficiaires puissent avoir toutes les informations sur leur session", précise encore le Cojo. L'application est développée par CTS Eventim. Les places pour les cérémonies, dont les 100.000 places payantes sur les quais bas de la Seine pour la cérémonie d'ouverture olympique le 26 juillet, seront elles accessibles, transférables et revendables à compter de la mi-juin, a- t-on encore précisé de même source.