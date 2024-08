Jeux paralympiques : qui en a eu l'idée et comment sont-ils nés ?

La ferveur des Jeux s'apprête à faire son retour. Paris se prépare une nouvelle fois à célébrer le sport et les athlètes venus du monde entier. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2024 doit avoir lieu le 28 août, place de la Concorde. Les Paralympiques se dérouleront jusqu'au 8 septembre. Plusieurs milliers d'athlètes chercheront à remporter la plus belle des médailles, celle en or. Mais depuis quand ont lieu les Jeux Paralympiques ? Quelles sont les origines de cette compétition ? Europe 1 fait le point.

Une idée d'un neurologue allemand qui va tout changer

Si la première édition des Jeux olympiques modernes a eu lieu en 1896, d'après l'idée de Pierre de Coubertin, il faudra attendre l'après Seconde Guerre mondiale pour voir la création d'une compétition pour les personnes atteintes de handicap. C'est en 1948, à Stoke Mandeville, dans le nord de Londres, que Ludwig Guttman, un neurologue allemand, a le projet d'accélérer le rétablissement de ses patients, des vétérans de la Royal Air Force blessés au combat, par le sport.

Il décide donc de créer les Jeux de Stoke Mandeville. 16 vétérans, 14 hommes et deux femmes, participent à des épreuves de tir à l'arc et de "netball", un sport dérivé sur basketball. Un événement qui se déroule en même temps que les Jeux olympiques de Londres. Mais d'une compétition locale, dans un petit village anglais, elle va prendre une dimension internationale dès 1952, avec la participation d'une équipe d'anciens combattants néerlandais. C'est la naissance des Jeux internationaux de Stoke Mandeville qui auront lieu tous les ans.

1960, première édition des Jeux paralympiques

En 1960, les Jeux internationaux de Stoke Mandeville se déroulent pour la première fois à l'étranger. C'était à Rome, quelques jours après la fin des Jeux olympiques. C'est cette édition qui est considérée comme la première des Jeux Paralympiques, même s'il faut attendre les Jeux de Tokyo, quatre ans plus tard, pour voir apparaître la mention "Paralympiques". À Rome, 23 pays et 400 athlètes participent à la cérémonie d'ouverture devant 5.000 spectateurs. Huit sports sont présents au programme : le para athlétisme, le basket fauteuil, la para natation, le para tennis de table, le para tir à l'arc, le billard, l'escrime fauteuil et le "dartchery", un mélange de tir à l'arc et de fléchettes.

Mais il faut encore attendre les Jeux de Séoul, en 1988, pour voir les épreuves paralympiques se dérouler dans les mêmes sites que les épreuves olympiques. Cette année-là, 60 nations et plus de 3.000 athlètes répondent présents. En 2001, le Comité international olympique (CIO) et le Comité paralympique international (IPC) signent un accord pour garantir la tenue des deux compétitions dans les mêmes villes et dans les mêmes sites. Il prévoit également que les athlètes partageront dorénavant le même village olympique.

Le succès gagne les Jeux paralympiques

Les Jeux paralympiques s'installent dans le paysage sportif mondial et un engouement apparaît également chez les spectateurs. Les Jeux paralympiques de Pékin, en 2008, ont été diffusés dans 80 pays et 3,8 milliards de téléspectateurs suivront les épreuves devant leur écran, un record. Le nombre d'athlètes ne cessent d'ailleurs d'augmenter au fil des éditions. Lors de l'édition 1964 à Tokyo, 21 pays et 375 athlètes étaient présents pour atteindre 83 pays et 2.999 athlètes en 1992 à Barcelone. À Paris, 170 pays et 4.400 sportifs ont répondu présents.

En 2012, les Paralympiques reviennent à Londres et 2,7 millions de billets sont vendus, un record. Ce chiffre sera-t-il battu cette année à Paris ? Les organisateurs ont annoncé que déjà plus de 1,75 million de billets ont été vendus et ont bon espoir de faire mieux.