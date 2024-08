Jeux paralympiques 2024 : qui est Pál Szekeres, seul athlète médaillé olympique et paralympique ?

Les Jeux paralympiques mettent à l'honneur des sportifs aux histoires exceptionnelles, parfois marquées par des drames, mais souvent de courage et de bravoure. C'est le cas de Pál Szekeres. Cet escrimeur hongrois est parvenu à faire ce qu'aucun autre sportif n'a fait avant ou après lui : être médaillé olympique et paralympique. Europe 1 vous fait découvrir la vie extraordinaire d'un athlète pas comme les autres.

Des débuts dans l'escrime difficiles

Pál Szekeres est né à Budapest, en Hongrie, le 22 septembre 1964. Passionné de héros qui se battaient avec un sabre, il découvre l'escrime à l'âge de 12 ans. Ses débuts sont difficiles dans la discipline, échouant à être sélectionné dans l'équipe junior qui participait aux championnats du monde. Son père fut d'un grand soutien pour lui et il redoubla d'effort cette fois pour être pris dans l'équipe senior pour les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984. Mais le destin s'en mêle une nouvelle fois, il ne participera à aucune épreuve, la Hongrie boycottant l'événement.

Une nouvelle déception pour Pál Szekeres qui se transforme en un nouvel objectif : être présent quatre ans plus tard à Séoul. Lors de cette olympiade, il remporte la médaille de bronze au fleuret par équipe. Une médaille qui lui donne la motivation pour aller chercher plus. Durant quelques mois de l'année 1989, il occupe même la première place du classement au fleuret masculin. La médaille d'or est à portée de sabre à Barcelone, malheureusement les choses ne se passeront pas comme il l'avait prévu.

De l'ombre à l'or paralympique

Sa vie bascule sur une route en Allemagne, en 1991. Il est victime d'un accident de la route, sa colonne vertébrale est brisée, ses rêves de sacres olympiques s'envolent. Les premières semaines après l'accident sont difficiles, il pensera au pire. Mais il comprend, avec le soutien de sa famille et du personnel hospitalier, que le fauteuil roulant est un outil qui pourrait l'aider à poursuivre la pratique de son sport. Pál Szekeres s'intéresse alors à l'escrime fauteuil durant les six mois qu'il passe à l'hôpital et en rééducation.

Il s'accroche à ce nouvel espoir et finira par atteindre tout de même son objectif de briller à Barcelone en 1992, non pas aux JO mais aux Jeux paralympiques. C'est là que Pál Szekeres change de dimension et devient le premier à être médaillé olympique et paralympique. Il continuera sur sa lancée lors des Jeux d'Atlanta de 1996 où il décroche l'or en sabre et en fleuret. Par la suite, il remporte trois médailles de bronze entre les Jeux paralympiques de 2000 et de 2008. Au total, Pál Szekeres aura sept médailles autour du cou durant sa carrière : une en bronze aux JO, six aux paralympiques, dont trois en or.

Toujours avide de nouveaux défis, Pál Szekeres prend alors sa retraite sportive et se lance en politique. Il devient secrétaire d'État adjoint au ministère de la Jeunesse et des Sports en charge du handisport avec pour objectif de changer la vie des personnes handicapées dans son pays. En juin 2024, il a même été élu eurodéputé sous la bannière du parti de Viktor Orban, le Fidesz.