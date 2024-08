Jeux paralympiques Paris 2024 : tout ce qu'il faut savoir sur la vasque olympique, qui va se rallumer ce mercredi

C'est l'un des emblèmes des JO de Paris 2024 : la vasque olympique va de nouveau s'illuminer pour les Jeux paralympiques, qui débutent ce mercredi 28 août. Installée au jardin des Tuileries, près du Louvre, elle sera également visible au public à partir du 29 août et jusqu'au 7 septembre prochain.

La vasque paralympique sera allumée à l'issue de la cérémonie d'ouverture, ce mercredi. Elle avait été éteinte à la fin des JO, le 11 août dernier, par le nageur français Léon Marchand, quadruple médaillé d'or.

De nouveaux créneaux pour voir la vasque aux Tuileries

Comme lors des Jeux olympiques, la vasque - qui prend la forme d'une montgolfière - s'élèvera dans le ciel de Paris chaque soir, à partir de 21 heures. Pour assister à ce spectacle exceptionnel, des créneaux seront proposés au public chaque jour. Les billets pourront être réservés sur le site lavasque.paris.2024.org.

L'objet d'art a impressionné les spectateurs du monde entier lors de son apparition à la fin de la cérémonie des Jeux olympiques. La flamme visible à l'intérieur est en réalité électrique, et a été conçue par EDF : il s'agit d'une combinaison de brume et de lumière, composée de 40 leds qui donnent l'impression de combustion, et s'élève à 60 mètres au-dessus du sol.

Et après ?

Et au-delà des Jeux paralympiques, la vasque olympique sera-t-elle conservée de manière pérenne à Paris ? La question s'est posée très rapidement et de nombreuses personnalités politiques ont fait part de leur souhait de la voir rester dans la capitale. Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, considère que ce "serait une très belle idée". De même, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite "très partante", tout comme la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a suggéré de l'installer au parc de La Villette s'il n'était pas possible de la laisser aux Tuileries.

Reste à savoir quelle décision sera prise concernant l'avenir de la vasque...