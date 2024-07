«C'est magnifique !» : la vasque olympique, l'autre star des Jeux olympiques de Paris

Les Jeux olympiques se poursuivent pour le plus grand plaisir des spectateurs. Mais l'autre plaisir des visiteurs et d'apercevoir la flamme olympique. Depuis samedi, ils se bousculent pour apercevoir la montgolfière qui accompagne la vasque, placée dans le jardin des tuileries. Car cette flamme 2024 est une prouesse technique, réalisée par EDF.

Jeux d'eau et de lumière

À deux pas du palais du Louvre, la vasque olympique attire les curieux et séduit. "C'est magnifique ! C'est unique, c'est extraordinaire", s'exclame Marine au micro d'Europe 1. Son copain, Valentin, est tout aussi unanime. "C'est du jamais-vu. Je pense qu'on a fait très fort. Donc ça, on peut en être fiers. On verra ça qu'une fois dans notre vie", estime-t-il.

Et même si la flamme semble bien réelle, Fañch, lui, ne s'est pas fait avoir. "C'est du faux. La flamme, en réalité, elle est dans la petite lanterne, là-bas", relève-t-il. Car c'est toute l'innovation de cette vasque 2024 : il n'y a pas de flamme, mais une combinaison de brume et de lumière. En tout, ce sont 40 leds qui sont nécessaires pour donner l'illusion de la combustion. Et quand la vasque s'élève, un câble de 60 mètres de long achemine l'eau et l'électricité.

Vif succès

Une prouesse technologique jamais vue de la part d'EDF et les spectateurs sont conquis. "C'est novateur ! On ne s'attendait pas à ça. Technologiquement parlant, je ne sais pas si c'est compliqué, mais en tout cas, ça fait son effet", confie un visiteur.

La flamme restera accessible pendant toute la durée des Jeux olympiques. Mais comme pour la tour Eiffel, certains souhaiteraient même la voir rester après les JO. Car la demande est si forte pour la voir de près que déjà, plus aucun billet pour l'approcher n'est disponible. Les organisateurs songent à remettre à disposition d'autres billets dans les prochains jours.