Notre-Dame de Paris : à quoi va ressembler la cathédrale restaurée ?

Emmanuel Macron visitera la cathédrale Notre-Dame ce vendredi, où se tiennent les ultimes préparatifs avant sa réouverture dans un peu plus d’une semaine. Le 8 décembre, la majestueuse cathédrale accueillera de nouveau, croyants et laïcs. Huit jours de cérémonies auront ensuite lieu. Même si la charpente et la flèche ont été reconstruites à l’identique, la cathédrale se révélera, comme les visiteurs ne l’ont jamais vue.

Clarté de la cathédrale

À l'intérieur, c’est la lumière, la clarté qui frappe d'abord tous ceux qui mettent un pied dans la cathédrale rénovée. Comme Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques. "Tout d'un coup, vous arrivez dans ce vaisseau dont on a le souvenir très sombre, très noir. Et là, on va retrouver la cathédrale gothique extrêmement lumineuse, la couleur de la pierre qui est très claire. La cathédrale était assez encrassée et là, on va retrouver une cathédrale qui va avoir sa blondeur", décrit-il.

Blondeur des pierres

Sa blondeur d’origine, sur laquelle se projettent plus que jamais les couleurs des vitraux, dévoile les précisions du monument explique Mathieu Lours, historien et auteur du livre Rebâtir Notre-Dame. "L'encrassement des murs nous a fait oublier que Notre-Dame, c'était aussi des lignes, ce n'est pas seulement des masses et des volumes. Donc, suivez visuellement les colonnettes, regardez le liseré violet sur les voûtes, laissez-vous porter, guider, parce que les architectes du XIIe siècle ont voulu vous donner, justement, comme marque pour comprendre ces lieux", insiste-t-il au micro d'Europe 1.

Le parcours des visiteurs suivra désormais, du nord au sud, les étapes de la vie du Christ, représentées par les tableaux et sculptures eux aussi ravivés. Pour embrasser la modernité, le nouveau mobilier liturgique est épuré, en bronze. 1.500 chaises légères, en bois clair et aux lignes arrondies, remplacent les bancs emportés par les flammes.